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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует передний сектор южного циклона. 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T16:59+0300
2024-08-12T16:59+0300
2024-08-12T17:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 авг – Sptunik. Во вторник, 13 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 августа
16:59 12.08.2024 (обновлено: 17:33 12.08.2024)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует передний сектор южного циклона.
СУХУМ, 12 авг – Sptunik. Во вторник, 13 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.