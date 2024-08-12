https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-avgusta-1051965775.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует передний сектор южного циклона. 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T16:59+0300

2024-08-12T16:59+0300

2024-08-12T17:33+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 авг – Sptunik. Во вторник, 13 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии