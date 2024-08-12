https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/putin-nazval-tsel-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-1051964277.html
Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
Sputnik Абхазия
По сообщению врио губернатора области Алексея Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов. 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T16:04+0300
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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Действиями в Курской области Киев хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем, заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания.Президент подчеркнул, что главная задача в этой ситуации стоит перед Минобороны – необходимо выбить противника с российской территории и совместно с погранслужбой обеспечить надежное прикрытие госграницы. По словам Путина, подобные акции проводятся для того, чтобы остановить продвижение российских войск, но темпы наступательных операций ВС России не только не снизились, но и увеличились в полтора раза. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По сообщению врио губернатора области Алексея Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Судьба порядка двух тысяч человек неизвестна. В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. Более 120 тысяч жителей выехали из приграничных районов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/minoborony-rasskazalo-ob-otrazhenii-popytok-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-1051956213.html
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россия, владимир путин, новости
россия, владимир путин, новости
Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
16:04 12.08.2024 (обновлено: 16:19 12.08.2024)
По сообщению врио губернатора области Алексея Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Действиями в Курской области Киев хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем, заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания.
"Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?" – сказал он.
Президент подчеркнул, что главная задача в этой ситуации стоит перед Минобороны – необходимо выбить противника с российской территории и совместно с погранслужбой обеспечить надежное прикрытие госграницы.
По словам Путина, подобные акции проводятся для того, чтобы остановить продвижение российских войск, но темпы наступательных операций ВС России не только не снизились, но и увеличились в полтора раза.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
По сообщению врио губернатора области Алексея Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Судьба порядка двух тысяч человек неизвестна.
В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. Более 120 тысяч жителей выехали из приграничных районов.