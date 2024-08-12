https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/putin-nazval-tsel-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-1051964277.html

Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Sputnik Абхазия

По сообщению врио губернатора области Алексея Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов. 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T16:04+0300

2024-08-12T16:04+0300

2024-08-12T16:19+0300

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Действиями в Курской области Киев хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем, заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания.Президент подчеркнул, что главная задача в этой ситуации стоит перед Минобороны – необходимо выбить противника с российской территории и совместно с погранслужбой обеспечить надежное прикрытие госграницы. По словам Путина, подобные акции проводятся для того, чтобы остановить продвижение российских войск, но темпы наступательных операций ВС России не только не снизились, но и увеличились в полтора раза. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По сообщению врио губернатора области Алексея Смирнова, под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Судьба порядка двух тысяч человек неизвестна. В результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. Более 120 тысяч жителей выехали из приграничных районов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/minoborony-rasskazalo-ob-otrazhenii-popytok-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-1051956213.html

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