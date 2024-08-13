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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 13.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-13T17:02+0300
2024-08-13T17:02+0300
2024-08-13T21:24+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В среду, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром без осадков, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, вечером без осадков.Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 августа
17:02 13.08.2024 (обновлено: 21:24 13.08.2024)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В среду, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром без осадков, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, вечером без осадков.
Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.