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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-13T17:02+0300

2024-08-13T17:02+0300

2024-08-13T21:24+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В среду, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром без осадков, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, вечером без осадков.Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии