https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/rossiyskie-vrachi-pomogut-detyam-i-vzroslym-iz-abkhazii-s-chelyustno-litsevymi-narusheniyami-1051970844.html

Российские врачи помогут детям и взрослым из Абхазии с челюстно-лицевыми нарушениями

Российские врачи помогут детям и взрослым из Абхазии с челюстно-лицевыми нарушениями

Sputnik Абхазия

Видеомост "Сухум-Москва", посвященный совместному проекту по помощи детям из Абхазии с челюстно-лицевыми нарушениями, состоялся в пресс-центре Sputnik. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-13T18:44+0300

2024-08-13T18:44+0300

2024-08-14T15:28+0300

пресс-центр

абхазия

дети

культурно-благотворительный фонд "ашана"

россия

врачи

пресс-центр

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Российские врачи помогут детям и взрослым с челюстно-лицевыми нарушениями из Абхазии.Как уточнила директор культурно-благотворительного фонда "Ашана", уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, проект будет реализовать совместно с российским медицинским фондом "Операция Улыбка".Предварительно, приезд специалистов фонда "Операция Улыбка" в республику запланирован на конец октября. Все расходы на организацию поездки в Россию для операций, проживание и питание возьмет на себя фонд "Ашана". Сами операции будут проведены бесплатно.Она также подчеркнул, что все медицинские проекты, которые реализует фонд на территории страны, согласованы с Министерством здравоохранения Абхазии и проводятся при активной поддержке ведомства.Первый директор культурно-благотворительного фонда "Ашана", президент Союза меценатов России Джевейра Колосова отметила, что этот проект стал возможным благодаря ее сотрудничеству с журналистом, руководителем пресс-службы фонда "Операция Улыбка" Евгенией Мартиной."Мы стали думать о том, как объединить эти два фонда, потому что для меня всегда была внутренняя задача расширять именно программы для фонда "Ашана", и у нас всегда была задача помогать не только детям, но и взрослым", – объяснила Колосова и добавила, что союз абхазского и российского фонда уникален тем, что операции детям и взрослым будут проводиться бесплатно.По наблюдениям Колосовой, самая большая сложность возникает со сбором не на основное хирургическое вмешательство, а на последующие косметологические операции.Врач челюстно-лицевой хирургии, кандидат медицинских наук Алексей Нестеров рассказал о том, с чего началась эта миссия, и обратил внимание на то, что прежде чем приступить к операции, нужно к этому подготовить детей и их родителей.По его словам, пациентов из Абхазии смогут принимать на операции в России по акциям. Врач-педиатр первой категории, детский гастроэнтеролог, главный внештатный детский онколог Владимирской области Екатерина Останина рассказала, какие виды операций проводят специалисты российского фонда. Среди них врожденная расщелина губы и неба, синдромы Альпорта, Гольденхара и Пьера Робена.По опыту Останиной, первая проблема, с которой сталкиваются родители детей с такими диагнозами, заключается в сложности вскармливания младенцев."Наша основная задача – научить правильно кормить ребенка. Операции мы начинаем с возраста от пяти месяцев. Ребенок должен набрать вес, должны быть хорошие показатели крови", – рассказала он.Все этапы операции в дальнейшем направлены не только на восстановление косметической целостности лица, но также на социализацию ребенка. К примеру, дети с врожденной расщелиной губы и неба не могут правильно разговаривать. Для решения этой проблемы существует программа логопедической поддержки детей и их родителей.Отбор пациентов будет производиться совместно с медицинским координатором фонда "Ашана", уточнила врач-стоматолог, хирург Елизавета Рябых."Медицинский координатор фонда "Ашана" сможет прислать фотографии пациентов, данные пациента, и на основании этого мы проведем предварительный отбор пациентов на акцию как для детей, так и для взрослых", – сказала Рябых.В штате фонда "Операция Улыбка" состоят волонтеры по следующим специальностям: хирурги, ортодонты, педиатры, анестезиологи, логопеды. Они будут консультировать пациентов для начала удаленно, добавила она.Руководитель медицинской программы "Ашана" Фатима Цвижба рассказала, что все желающие получить такую медицинскую помощь могут обратиться в фонд, который свяжет их с врачами. На первом этапе будет отобрано пять пациентов.В рамках обсуждаемой программы также в Абхазии пройдут мастер-классы и консультации российских врачей для родителей, чьи дети страдают от челюстно-лицевых нарушений, анонсировала Джевейра Колосова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/detyam-i-vzroslym-pomosch-patsientam-s-chelyustno-litsevymi-narusheniyami-obsudili-v-sputnik-1051973152.html

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абхазия, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана", россия, врачи, пресс-центр