https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/volontery-i-veterinary-abkhazii-realizuyut-proekt-tsivilizatsiya-za-sterilizatsiyu-1051974867.html
Волонтеры и ветеринары Абхазии реализуют проект "Цивилизация за стерилизацию"
Волонтеры и ветеринары Абхазии реализуют проект "Цивилизация за стерилизацию"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Совместный проект "Цивилизация за стерилизацию" проводят волонтеры и ветеринары Абхазии, рассказал Sputnik волонтер... 13.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Совместный проект "Цивилизация за стерилизацию" проводят волонтеры и ветеринары Абхазии, рассказал Sputnik волонтер Даниил Бигвава. По его словам, акции по бесплатной стерилизации бездомных животных, а также по льготной цене домашних кошек и собак будут проводить каждое воскресенье. В конце июля в Ткуарчале простерилизовали по девять собак и кошек. 18 августа акция пройдет в Очамчыре и в конце августа в Гале. Деньги на это жертвуют неравнодушные люди по перечислению на банковские карты волонтеров. Также в магазинах, аптеках в нескольких городах установлены "копилки добра", куда любой желающий может внести средства по возможности. Стерилизацию намерены проводить в зданиях районных и городских ветеринарных клиник, но они есть не везде. Бигвава отметил, что в Пицунде и Новом Афоне этих учреждений нет, и придется искать подходящее помещение для акции. Даниил Бигвава также добавил, что в республике снова наблюдается рост бродячих собак и кошек, что зачастую приводит к неприятным инцидентам, в том числе нападениям на людей. Бигвава добавил, что в начале августа в Гагре неизвестный отравил шесть собак с бирками на ушах, которые были простерилизованы и привиты. Зоозащитники намерены обратиться к властям и найти живодера. По словам Бигвава, собаки умирали мучительно в конвульсиях на глазах у детей, жителей Гагры и туристов, которые сказали, что в Абхазию больше не приедут из-за увиденного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/bolee-600-zhivotnykh-sterilizovali-v-ramkakh-besplatnoy-aktsii-v-gagre-1050822484.html
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абхазия, животные, домашние животные, бездомные животные
СУХУМ, 13 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Совместный проект "Цивилизация за стерилизацию" проводят волонтеры и ветеринары Абхазии, рассказал Sputnik волонтер Даниил Бигвава.
По его словам, акции по бесплатной стерилизации бездомных животных, а также по льготной цене домашних кошек и собак будут проводить каждое воскресенье.
В конце июля в Ткуарчале простерилизовали по девять собак и кошек.
18 августа акция пройдет в Очамчыре и в конце августа в Гале.
"В этом задействовано около 40 волонтеров со всей Абхазии. Мы планируем во время каждой акции охватить до 35 животных. В зависимости от того, сколько удастся собрать денег и как смогут врачи. Простерилизовать кошку будет стоить 1500 рублей, собаку – 2500 рублей. Если животное беременное, стоимость операции будет чуть больше", - уточнил он.
Деньги на это жертвуют неравнодушные люди по перечислению на банковские карты волонтеров. Также в магазинах, аптеках в нескольких городах установлены "копилки добра", куда любой желающий может внести средства по возможности.
Стерилизацию намерены проводить в зданиях районных и городских ветеринарных клиник, но они есть не везде.
Бигвава отметил, что в Пицунде и Новом Афоне этих учреждений нет, и придется искать подходящее помещение для акции.
Даниил Бигвава также добавил, что в республике снова наблюдается рост бродячих собак и кошек, что зачастую приводит к неприятным инцидентам, в том числе нападениям на людей.
"В Пицунде, например, очень много бездомных кошек. Где-то больше собак. Среди них бывают агрессивные. Мы таких стараемся убирать с улиц на передержки, стерилизовать, прививать и пристраивать. Их все еще в основном привозят из деревень и выбрасывают. Затем их сбивают машины, погибают от болезней или голодают. Лечить животных – очень дорого", - подчеркнул волонтер.
Бигвава добавил, что в начале августа в Гагре неизвестный отравил шесть собак с бирками на ушах, которые были простерилизованы и привиты. Зоозащитники намерены обратиться к властям и найти живодера. По словам Бигвава, собаки умирали мучительно в конвульсиях на глазах у детей, жителей Гагры и туристов, которые сказали, что в Абхазию больше не приедут из-за увиденного.