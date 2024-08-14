https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/chernomorenergo-provedet-polnomasshtabnoe-obnovlenie-podstantsii-tkuarchal-gres-1051991730.html

"Черноморэнерго" проведет полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС"

"Черноморэнерго" проведет полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. "Черноморэнерго" проводит полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС", которая выполняет транзит электричества от ИнгурГЭС в... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T17:14+0300

2024-08-14T17:14+0300

2024-08-14T17:31+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

ткуарчальский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046457583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23afb5589a4b29fb76bdaeb146a5b7e3.jpg

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. "Черноморэнерго" проводит полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС", которая выполняет транзит электричества от ИнгурГЭС в другие районы Абхазии, до Псоу. Об этом сообщает пресс-служба президента. На подстанции уже построено здание для нового щита управления, будет установлено оборудование. В дальнейшем планируется протянуть линию 110 кВ из Очамчыры, чтобы при аварийных отключениях ИнгурГЭС абоненты не оставались без света. В Ткуарчалском районе "Черноморэнерго" также:

абхазия

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

черноморэнерго, абхазия, ткуарчальский район