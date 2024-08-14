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"Черноморэнерго" проведет полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС"
"Черноморэнерго" проведет полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. "Черноморэнерго" проводит полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС", которая выполняет транзит электричества от ИнгурГЭС в... 14.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-14T17:14+0300
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энергетическая отрасль абхазии
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ткуарчальский район
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. "Черноморэнерго" проводит полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС", которая выполняет транзит электричества от ИнгурГЭС в другие районы Абхазии, до Псоу. Об этом сообщает пресс-служба президента. На подстанции уже построено здание для нового щита управления, будет установлено оборудование. В дальнейшем планируется протянуть линию 110 кВ из Очамчыры, чтобы при аварийных отключениях ИнгурГЭС абоненты не оставались без света. В Ткуарчалском районе "Черноморэнерго" также:
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черноморэнерго, абхазия, ткуарчальский район
черноморэнерго, абхазия, ткуарчальский район
"Черноморэнерго" проведет полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС"
17:14 14.08.2024 (обновлено: 17:31 14.08.2024)
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. "Черноморэнерго" проводит полномасштабное обновление подстанции "Ткуарчал-ГРЭС", которая выполняет транзит электричества от ИнгурГЭС в другие районы Абхазии, до Псоу. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Раньше стояли огромные масляные выключатели. Часть из них вышла из строя, другая выработала свой ресурс. Сейчас мы их заменили на современные, система стала легче управляться, и процессы включения и отключения релейных защит стали проще", — рассказал начальник подстанции Сосо Эзугбая.
На подстанции уже построено здание для нового щита управления, будет установлено оборудование.
В дальнейшем планируется протянуть линию 110 кВ из Очамчыры, чтобы при аварийных отключениях ИнгурГЭС абоненты не оставались без света.
В Ткуарчалском районе "Черноморэнерго" также:
заменило воздушные линии, опоры в центре Ткуарчала и одну из городских подстанций,
подготовило 4 подстанции под новые трансформаторы,
провело на распределительной сети "Акармара" новую линию протяженностью 1200 метров, установило опорные столбы,
готовит к вводу в эксплуатацию новую полуторакилометровую линию в Агубедии,
проложило более 4 километров подводящих линий в районе.