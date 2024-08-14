https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/dva-poselka-ochamchyrskogo-rayona-postradali-vo-vremya-stikhii-1051993298.html

Два поселка Очамчырского района пострадали во время стихии

Два поселка Очамчырского района пострадали во время стихии

Sputnik Абхазия

Сильные ливни обрушились на предгорные районы Абхазии во вторник 13 августа. 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T19:23+0300

2024-08-14T19:23+0300

2024-08-14T19:29+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

разгул стихии

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Поселки Аймара и Лаганиаху в Очамчырском районе пострадали из-за сильных дождей, которые обрушились на Абхазию 13 августа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава села Члоу Аслан Сангулия.По его словам, 13 августа из-за стихии небольшая река Кумарча вышла из берегов. Впоследствии село Члоу было подтоплено.Большой урон нанесен поселкам Аймара и Лаганиаху, где размыло дороги и два моста.В село уже прибыли специалисты, которые зафиксировали разрушения, сметная документация по восстановлению дорог и мостов уже подготовлена и отправлена главе Очамчырского района.Как отметил Сангулия, силами сельских властей невозможно ликвидировать последствия стихии.

абхазия

очамчырский район

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Sputnik Абхазия

абхазия, очамчырский район, разгул стихии