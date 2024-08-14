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Два поселка Очамчырского района пострадали во время стихии
Два поселка Очамчырского района пострадали во время стихии
Sputnik Абхазия
Сильные ливни обрушились на предгорные районы Абхазии во вторник 13 августа. 14.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-14T19:23+0300
2024-08-14T19:23+0300
2024-08-14T19:29+0300
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разгул стихии
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Поселки Аймара и Лаганиаху в Очамчырском районе пострадали из-за сильных дождей, которые обрушились на Абхазию 13 августа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава села Члоу Аслан Сангулия.По его словам, 13 августа из-за стихии небольшая река Кумарча вышла из берегов. Впоследствии село Члоу было подтоплено.Большой урон нанесен поселкам Аймара и Лаганиаху, где размыло дороги и два моста.В село уже прибыли специалисты, которые зафиксировали разрушения, сметная документация по восстановлению дорог и мостов уже подготовлена и отправлена главе Очамчырского района.Как отметил Сангулия, силами сельских властей невозможно ликвидировать последствия стихии.
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абхазия, очамчырский район, разгул стихии
абхазия, очамчырский район, разгул стихии
Два поселка Очамчырского района пострадали во время стихии
19:23 14.08.2024 (обновлено: 19:29 14.08.2024)
Сильные ливни обрушились на предгорные районы Абхазии во вторник 13 августа.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Поселки Аймара и Лаганиаху в Очамчырском районе пострадали из-за сильных дождей, которые обрушились на Абхазию 13 августа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава села Члоу Аслан Сангулия.
По его словам, 13 августа из-за стихии небольшая река Кумарча вышла из берегов. Впоследствии село Члоу было подтоплено.
Большой урон нанесен поселкам Аймара и Лаганиаху, где размыло дороги и два моста.
“Жители не понесли урон, в основном дороги, небольшие мосты. Но два моста и дороги в поселках Аймара и Лаганиаху необходимо восстановить. Здесь в основном гравийная дорога, во многих местах ее размыло потоком воды. В Лаганиаху, как известно, находится дом-музей Шинкуба, но сейчас туда невозможно добраться на легковом автомобиле”, - пояснил Сангулия.
В село уже прибыли специалисты, которые зафиксировали разрушения, сметная документация по восстановлению дорог и мостов уже подготовлена и отправлена главе Очамчырского района.
Как отметил Сангулия, силами сельских властей невозможно ликвидировать последствия стихии.