https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/foruma-armiya-2024-vs-dlya-fronta-1051975244.html

Форума "Армия-2024": все для фронта

Форума "Армия-2024": все для фронта

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T11:00+0300

2024-08-14T11:00+0300

2024-08-14T11:43+0300

аналитика

россия

армия

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Александр Хроленко, военный обозревательМеждународный форум "Армия-2024" демонстрирует безупречный технологический уровень новейших вооружений, с акцентом на роботизированные комплексы с элементами искусственного интеллекта. Предприятия ОПК России и ряда дружественных государств оперативно реагируют на вызовы вооруженного конфликта высокой интенсивности в зоне специальной военной операции на Украине, с прокси-участием практически всех стран НАТО.Высокий интерес специалистов ВС России и большей части мира к новейшим разработкам в КВЦ "Патриот" неслучаен. Девятьсот дней и ночей СВО ускорили развитие новейших вооружений, произвели "беспилотную революцию" на поле боя, изменили тактику родов и видов войск. С учетом взрывного роста количества и качества воздушных, земных и морских дронов разной степени могущества, разумности (ИИ), автономности и специализации. можно уверенно прогнозировать: в недалеком будущем беспилотных машин на поле боя станет больше, чем людей. А далее боевые роботы сделают практически ненужным появление человека на передовой. Такие мысли посещают в колоссальных (во всех смыслах) павильонах "Армии-2024".В программе форума – 180 научно-деловых мероприятий (основная тематика – развитие беспилотных систем, технологий искусственного интеллекта), и заключение контрактов на поставку вооружения. Приоритет российского ОПК: "Всё для фронта, всё для победы". При этом отмечается парадоксальный зарубежный спрос. Заместитель руководителя "Ростеха" Владимир Артяков вчера заявил: "С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов – такого еще не было". И добавил, что захваченная на украинском ТВД боевая техника стран НАТО не удивила ничем, кроме цены."Четыре кита" СВОМинистр обороны РФ Андрей Белоусов в день открытия форума "Армия-2024" назвал четыре слагаемых успеха в вооруженном противостоянии с Западом:- обеспечение войск современным и высокоточным вооружением;- применение новых тактических приемов, включая беспилотные боевые действия;- создание высокотехнологичной системы управления с элементами ИИ;- постоянное совершенствование подготовки командного состава.Вооружение в первой строке оказалось вполне закономерно. Подкрепленные могуществом российского ОПК количество, ударная мощь и надежность изделий – основа технологического и оперативно-тактического превосходства над противником. Убедительных примеров на стендах "Армии-2024" более чем достаточно.На форуме впервые представлен вживую легендарный комплекс "Ланцет" в составе беспилотного разведчика ZALA-Z-16 и носителей управляемых боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52". Разведывательный БПЛА способен работать на высотах до 1500 метров, находиться в воздухе в течении нескольких часов, обеспечивая разведку местности на удалении более 50 км. Ударное "Изделие" гарантированно уничтожает любую бронированную цель, включая американские "Абрамсы" и германские "Леопарды". Напомню, в ходе СВО "Ланцет" поразил уже более 2260 целей – натовских танков, РСЗО, самоходных артиллерийских орудий, ЗРК, самолетов на аэродроме и других объектов противника (именно такое количество видеосюжетов опубликовано в Сети). Комплекс постоянно совершенствуется, наращивает ударное могущество и дальность, устойчивость к воздействию систем РЭБ.По-настоящему поражает невероятное количество и проверенное в зоне СВО качество наземных дронов разного предназначения, автономности и "разумности" – ударных, разведывательных, патрульных, санитарных, носителей станций РЭБ и других. Мне более других запомнились робототехнические комплексы "Курьер" - убийца БПЛА противника, обеспечивающий "купольную" (диаметром 200 метров) защиту от FPV-дронов гусеничный "РЭБовец", ощетинившийся гранатометами "Омич-Шмель", а также универсальная гусеничная платформа "Сталкер" с элементами ИИ, грузоподъемностью до 300 кг и возможностью радиоуправления до 500 км. Все упомянутые и десятки неназванных в этом обзоре машин отражают тенденцию бурного развития наземных боевых дронов. За ними – будущие победы на полях сражений. Впрочем, начало положено.Что касается динамики производства нового вооружения, глава Минпромторга Антон Алиханов отметил многократный рост объемов с начала СВО: танков – в 7,5 раз, БМП и БТР – в 4,5 раза, артиллерийских снарядов – в 15 раз, авиабомб – в 55 раз, высокоточных средств поражения – в три раза. Российский ОПК не оставляет противнику ни одного шанса на победу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, армия