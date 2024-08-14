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Гражданин и начальник: Авидзба об оплате коммунальных услуг в Сухуме

Гражданин и начальник: Авидзба об оплате коммунальных услуг в Сухуме

Sputnik Абхазия

Как платят за коммунальные услуги в столице, нужно ли менять тарифы и как улучшить качество услуг, в эфире радио Sputnik рассказал директор муниципального... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T13:55+0300

2024-08-14T13:55+0300

2024-08-14T13:55+0300

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Гражданин и начальник: Авидзба об оплате коммунальных услуг в Сухуме Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Авидзба об оплате коммунальных услуг в Сухуме

Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду. Вопрос вызвал споры. По итогам обсуждения установлены ежемесячные тарифы за 1 кубометр воды для разных категорий потребителей:для жителей, у которых установлены счетчики – 4 рубля;для жителей, у которых не установлены счетчики – 10 рублей;для госорганов и бюджетных учреждений – 70 рублей;для промышленных, хозрасчетных и коммерческих организаций – 100 рублей;для предприятий, организаций и учреждений, не подведомственных Абхазии – 210 рублей.По городу Сухум почти 450 километров разводящих водопроводных сетей, из низ заменено только около 15 километров, сообщил директор муниципального учреждения "Управление городского хозяйства Сухума" Руслан. По его словам, столичный водоканал за счет скромных возможностей, то есть за счет абонентской платы, пытается содержать сети."При тарифе, который был, план по абонентской базе 34 тысячи физических лиц, собираемость в месяц должна была составить 2 миллиона 640 тысяч рублей, а по факту собирается 750-760 тысяч рублей, это 28%. А если брать юридические лица, то там не платят 50%. При плане в 5 миллионов 300 тысяч рублей сумма сбора – приблизительно 2 миллиона 750 тысяч рублей, а ежемесячные расходы водоканала в среднем – почти 9 миллионов рублей. На сегодняшний день себестоимость подачи воды и водоотведения в город получается порядка 18 рублей за кубометр, а тариф – 4 рубля", – сказал Авидзба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, водоканалы, оплата, коммунальные службы, водоснабжение, водопровод, вода, подкасты, аудио