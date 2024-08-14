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Невыгодный ресурс: почему в Сухуме предложили поднять цену на воду

Невыгодный ресурс: почему в Сухуме предложили поднять цену на воду

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik директор "Управления городского хозяйства Сухума" Руслан Авидзба рассказал о том, как формируются тарифы на воду в столице, почему они... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

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Восьмого августа депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду. Глава столицы Беслан Эшба предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за кубометр. Вопрос вызвал споры. По итогам обсуждения установлены ежемесячные тарифы за кубометр воды для разных категорий потребителей, в том числе для жителей, у которых установлены счетчики.Себестоимость подачи воды в Сухуме составляет порядка 18 рублей за кубометр, сказал Руслан Авидзба. По его словам, при существовавшем тарифе 4 рубля за кубометр, план собираемости за воду у 34 000 абонентов Сухума составлял 2 640 000 рублей, по факту собираемость составляет около 760 000 рублей, а это всего 29%. Собираемость среди юрлиц составляет примерно 50%, при плане более пяти миллионов рублей, собираемость 2 750 000 рублей. Ежемесячные расходы "Водоканала" составляют почти девять миллионов рублей. "Если просто даже экономически подсчитать, себестоимость подачи воды в город получается где-то порядка 18 рублей за кубометр, а тариф 4 рубля", - объяснил Авидзба. Полную версию интервью смотрите на ресурсах Sputnik.

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