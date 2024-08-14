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Опасные онлайн-игры: как в Абхазии борются за жизнь и здоровье детей

Опасные онлайн-игры: как в Абхазии борются за жизнь и здоровье детей

Sputnik Абхазия

Как опасные онлайн-игры влияют на детей и чем им можно в такой ситуации помочь, обсудили на радио Sputnik Абхазия. 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T19:24+0300

2024-08-14T19:24+0300

2024-08-14T19:24+0300

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По информации от уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия, сигналы и вовлечении детей в опасные онлайн-игры стали чаще поступать с 2022 года.Одним из последствий этого влияния стало намерение школьников из Гудаутского района спрыгнуть с крыши здания, но трагедию удалось предотвратить. Также годом ранее школьнице понадобилась психологическая помощь после участия в одной из таких игр. Психологи сумели вывести ее из состояния зависимости от этой игры.Аппарат уполномоченного по правам ребенка и Министерство просвещения Абхазии проводят совместную работу по предотвращению подобных случаев в школах страны методами классных часов, распространением информационных листовок, беседами с детьми и их родителями.Дети из многодетных семей и семей с низкими социальными условиями, а также дети из неполных семей с психологическими проблемами находятся в группе риска по влиянию на них опасных онлайн-игр, поделилась наблюдениями представитель Минпросвещения, детский психолог Лейла Квеквескири.В такой обстановке важно, чтобы родители, учителя на это обратили внимание и вовремя отреагировали, уверена она.Первыми сигналами о попадании ребенка под влияние опасных онлайн-игр может стать частое изменение его настроения. Например, если раньше он был активным и проявлял интерес к учебе, но это состояние сменилось на агрессию и тревожность, то уже нужно предпринимать действия.

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