https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/pravitelstvo-rossii-prodlilo-zapret-na-eksport-benzina-1051982543.html

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T11:55+0300

2024-08-14T11:55+0300

2024-08-14T12:04+0300

россия

бензин

экономика

правительство рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037787234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efa91c8d9430930bfd4ee5e102f3dc79.jpg

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Запрет не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, топлива, вывозимого гражданами для личного пользования, а также вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, бензин, экономика, правительство рф