https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/pravitelstvo-rossii-prodlilo-zapret-na-eksport-benzina-1051982543.html
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. 14.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-14T11:55+0300
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2024-08-14T12:04+0300
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бензин
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Запрет не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, топлива, вывозимого гражданами для личного пользования, а также вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи.
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россия, бензин, экономика, правительство рф
россия, бензин, экономика, правительство рф
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина
11:55 14.08.2024 (обновлено: 12:04 14.08.2024)
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года.
Решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ, подчеркнули в российском Кабмине.
Запрет не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, топлива, вывозимого гражданами для личного пользования, а также вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи.