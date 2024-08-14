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Турбаза: Тарбаев о сотрудничестве Абхазии и России в турсфере

Турбаза: Тарбаев о сотрудничестве Абхазии и России в турсфере

Sputnik Абхазия

Упор на какие направления в турсфере лучше сделать Абхазии, как привлечь еще больше туристов и какие инвестиции нужны для этого, об этом своим мнением в эфире... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T11:58+0300

2024-08-14T11:58+0300

2024-08-14T11:58+0300

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Турбаза: Тарбаев о сотрудничестве Абхазии и России в турсфере Sputnik Абхазия Турбаза: Тарбаев о сотрудничестве Абхазии и России в турсфере

Упор на какие направления в турсфере лучше сделать Абхазии, как привлечь еще больше туристов и какие инвестиции нужны для этого, об этом своим мнением в эфире радио Sputnik поделился председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать чуть более одного миллиона туристов из России. Но реальная картина немного отличается. По мнению Сангаджи Тарбаева, на показатели турсезона влияет транспортная доступность."Юг России сегодня ограничен в связи с СВО. Из пяти портов функционирует только один - аэропорт в Сочи испытывает большие перегрузки. РЖД тоже на максимуме. Количество людей, которые могли бы приехать на юг, но не могут из-за транспортной доступности, существенное. Второй фактор – бурное развитие внутреннего туризма. Безусловно, пляжный отдых в приоритете, но туристы начинают находить другие продукты. Здесь и кроются показатели", – сказал он.Эксперт рассказал, как в России удалось так развить внутренний туризм и куда двигаться Абхазии, чтобы добиться результатов в турсфере.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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