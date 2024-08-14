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Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году

Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.В официальном Telegram -канале РЖД туристам обещают посещение Голубого озера, Рицы и Новоафонского монастыря, а также знакомство с местной кухней.Туристический поезд "Рица" с 82 пассажирами впервые прибыл в Абхазию 10 сентября 2023 года.

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ржд, абхазская железная дорога, абхазия, россия, отдых в абхазии, туристы