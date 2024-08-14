https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/voyna-ot-pervogo-litsa-veterany-o-pervom-dne-voyny-i-dobrovoltsakh---1051988289.html

Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах

Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах

Sputnik Абхазия

14 августа 1992 года грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Своими воспоминаниями о первых днях войны, о том, как приходилось добывать оружие... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-14T15:41+0300

2024-08-14T15:41+0300

2024-08-14T15:41+0300

радио

подкасты

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0e/1051988125_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b99d84d09355da5082113a9f8981a4bf.jpg

Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах Sputnik Абхазия Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах

14 августа 1992 года грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Своими воспоминаниями о первых днях войны, о том, как приходилось добывать оружие и одежду, о первых боях и об осознании, что это действительно война, в эфире радио Sputnik поделились кавалеры ордена Леона Ахра Голандзия и Эмзар Ашуа.14 августа 1992 года Грузия начала приведению в действие плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч", через две недели после вступления в ООН. Реализовать его планировали за несколько дней. Председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию. Он обратился к международным организациям с призывом вмешаться в конфликт.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года.Ветераны ОВНА Ахра Голандзия и Эмзар Ашуа рассказали, где война застала их, и когда пришло полное осознание того, что это действительно война."Света не было. Люди с помощью аккумуляторов включили телевизор. Мы вошли в комнату, все молодые, по 18 лет, а там шло выступление Каркарашвили. Он говорил, что уничтожит все 99% абхазов. После мы вышли взрослыми готовыми мужиками. Мы готовы были голыми руками воевать, а его заявление нас сделало взрослыми, сильными. Мы готовы были в ту же секунду умереть", – сказал Ашуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио