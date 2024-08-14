https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/voyna-ot-pervogo-litsa-veterany-o-pervom-dne-voyny-i-dobrovoltsakh---1051988289.html
Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах
Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах
Sputnik Абхазия
14 августа 1992 года грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Своими воспоминаниями о первых днях войны, о том, как приходилось добывать оружие... 14.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-14T15:41+0300
2024-08-14T15:41+0300
2024-08-14T15:41+0300
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Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах
Sputnik Абхазия
Война от первого лица: ветераны о первом дне войны и добровольцах
14 августа 1992 года грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Своими воспоминаниями о первых днях войны, о том, как приходилось добывать оружие и одежду, о первых боях и об осознании, что это действительно война, в эфире радио Sputnik поделились кавалеры ордена Леона Ахра Голандзия и Эмзар Ашуа.14 августа 1992 года Грузия начала приведению в действие плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч", через две недели после вступления в ООН. Реализовать его планировали за несколько дней. Председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию. Он обратился к международным организациям с призывом вмешаться в конфликт.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года.Ветераны ОВНА Ахра Голандзия и Эмзар Ашуа рассказали, где война застала их, и когда пришло полное осознание того, что это действительно война."Света не было. Люди с помощью аккумуляторов включили телевизор. Мы вошли в комнату, все молодые, по 18 лет, а там шло выступление Каркарашвили. Он говорил, что уничтожит все 99% абхазов. После мы вышли взрослыми готовыми мужиками. Мы готовы были голыми руками воевать, а его заявление нас сделало взрослыми, сильными. Мы готовы были в ту же секунду умереть", – сказал Ашуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
14 августа 1992 года грузинские формирования вторглись на территорию Абхазии. Своими воспоминаниями о первых днях войны, о том, как приходилось добывать оружие и одежду, о первых боях и об осознании, что это действительно война, в эфире радио Sputnik поделились кавалеры ордена Леона Ахра Голандзия и Эмзар Ашуа.
14 августа 1992 года Грузия начала приведению в действие плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч", через две недели после вступления в ООН. Реализовать его планировали за несколько дней.
Председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию. Он обратился к международным организациям с призывом вмешаться в конфликт.
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года.
Ветераны ОВНА Ахра Голандзия и Эмзар Ашуа рассказали, где война застала их, и когда пришло полное осознание того, что это действительно война.
"Света не было. Люди с помощью аккумуляторов включили телевизор. Мы вошли в комнату, все молодые, по 18 лет, а там шло выступление Каркарашвили. Он говорил, что уничтожит все 99% абхазов. После мы вышли взрослыми готовыми мужиками. Мы готовы были голыми руками воевать, а его заявление нас сделало взрослыми, сильными. Мы готовы были в ту же секунду умереть", – сказал Ашуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.