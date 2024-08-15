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Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди

Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди

Sputnik Абхазия

О том, какую погоду ждать в Абхазии до конца августа, своим прогнозом на радио Sputnik поделилась главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса... 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T15:19+0300

2024-08-15T15:19+0300

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Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди Sputnik Абхазия Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди

По словам Ахба, погода существенно не будет отличаться от первой половины месяца, только вот световой день уменьшился до двух часов.Ночные температуры будут в пределах 19 – 24 градусов, а дневные – от 27 до 32 градусов. Абсолютный максимум будет 35 – 36 градусов.По информации метеоролога, дождей в августе не ожидается, однако в конце месяца возможны непродолжительные локальные осадки.Температура морской воды пока остается прежней – 27 градусов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, погода в абхазии, климат, морская вода, черное море, аудио