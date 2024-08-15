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Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди
Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди
Sputnik Абхазия
О том, какую погоду ждать в Абхазии до конца августа, своим прогнозом на радио Sputnik поделилась главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса... 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T15:19+0300
2024-08-15T15:19+0300
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Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди
Sputnik Абхазия
Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди
По словам Ахба, погода существенно не будет отличаться от первой половины месяца, только вот световой день уменьшился до двух часов.Ночные температуры будут в пределах 19 – 24 градусов, а дневные – от 27 до 32 градусов. Абсолютный максимум будет 35 – 36 градусов.По информации метеоролога, дождей в августе не ожидается, однако в конце месяца возможны непродолжительные локальные осадки.Температура морской воды пока остается прежней – 27 градусов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, климат, морская вода, черное море, аудио
подкасты, погода в абхазии, климат, морская вода, черное море, аудио
Ахба о погоде на конец августа: жара и кратковременные дожди
15:19 15.08.2024 (обновлено: 15:34 15.08.2024)
О том, какую погоду ждать в Абхазии до конца августа, своим прогнозом на радио Sputnik поделилась главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.
По словам Ахба, погода существенно не будет отличаться от первой половины месяца, только вот световой день уменьшился до двух часов.
Ночные температуры будут в пределах 19 – 24 градусов, а дневные – от 27 до 32 градусов. Абсолютный максимум будет 35 – 36 градусов.
По информации метеоролога, дождей в августе не ожидается, однако в конце месяца возможны непродолжительные локальные осадки.
Температура морской воды пока остается прежней – 27 градусов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.