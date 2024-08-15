https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-16-avgusta-1052004199.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T18:16+0300
2024-08-15T18:16+0300
2024-08-15T18:16+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890652_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e144a36bc2cd76775d43408eb91c749.jpg
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. В пятницу, 16 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столбаВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890652_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7501b6c0e14ab12d401a8cd5b2a9a4ff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. В пятницу, 16 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столба
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.