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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-15T18:16+0300

2024-08-15T18:16+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. В пятницу, 16 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столбаВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

абхазия

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абхазия, погода в абхазии