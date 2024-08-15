https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/rossiyskie-voyska-vosstanovili-kontrol-nad-naselennym-punktom-krupets-v-kurskoy-oblasti-1052004396.html

Российские войска восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

Российские войска восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

Sputnik Абхазия

Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T18:04+0300

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Российские войска восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в приграничной Сумской области, ударом комплекса "Искандер-М" уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков. За сутки боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 340 военных, 19 единиц бронетехники, 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/shamba-abkhaziya-okazhet-gumanitarnuyu-pomosch-kurskoy-oblasti-1051973790.html

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