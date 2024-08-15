https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/volvach-otsenil-posledstviya-garmonizatsii-dlya-abkhazii-1052006238.html
Вольвач оценил последствия программы гармонизации законодательств для Абхазии
Вольвач оценил последствия программы гармонизации законодательств для Абхазии
Sputnik Абхазия
Программа по гармонизации началась в 2021 году, завершающие мероприятия намечены на 2025 год. 15.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-15T22:45+0300
2024-08-15T22:45+0300
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Гармонизация абхазского и российского законодательств способствует продвижению сотрудничества в различных областях и росту экономики республики, уверен замминистра экономического развития Абхазии Дмитрий Вольвач. Он отметил, что в Абхазии с участием российских инвесторов уже реализуются инвестпроекты на сумму более 17 миллиардов рублей. Программа по гармонизации началась в 2021 году. Работа над большей частью намеченных мероприятий закончена, завершаются консультации между госорганами. Заключительный этап запланирован на 2025 год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/garmonizatsiyu-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-obsudili-v-moskve-1051967035.html
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абхазия, россия, новости, гармонизация законодательств абхазии и россии
абхазия, россия, новости, гармонизация законодательств абхазии и россии
Вольвач оценил последствия программы гармонизации законодательств для Абхазии
Программа по гармонизации началась в 2021 году, завершающие мероприятия намечены на 2025 год.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik.
Гармонизация абхазского и российского законодательств способствует продвижению сотрудничества в различных областях и росту экономики республики, уверен
замминистра экономического развития Абхазии Дмитрий Вольвач.
"Товарооборот между Россией и Абхазией в первом полугодии 2024 года уже превысил 16 миллиардов рублей. Собственные доходы республики в 2023 году составили 9,8 миллиарда рублей, превысив плановые годовые показатели на 36,5%. ВВП Абхазии составил 69,4 миллиарда рублей и превысил показатель, утвержденный госпрограммой социально-экономического развития республики", — сказал Вольвач.
Он отметил, что в Абхазии с участием российских инвесторов уже реализуются инвестпроекты на сумму более 17 миллиардов рублей.
Программа по гармонизации началась в 2021 году. Работа над большей частью намеченных мероприятий закончена, завершаются консультации между госорганами. Заключительный этап запланирован на 2025 год.