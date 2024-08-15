https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/volvach-otsenil-posledstviya-garmonizatsii-dlya-abkhazii-1052006238.html

Вольвач оценил последствия программы гармонизации законодательств для Абхазии

Вольвач оценил последствия программы гармонизации законодательств для Абхазии

Sputnik Абхазия

Программа по гармонизации началась в 2021 году, завершающие мероприятия намечены на 2025 год. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T22:45+0300

2024-08-15T22:45+0300

2024-08-15T22:45+0300

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гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Гармонизация абхазского и российского законодательств способствует продвижению сотрудничества в различных областях и росту экономики республики, уверен замминистра экономического развития Абхазии Дмитрий Вольвач. Он отметил, что в Абхазии с участием российских инвесторов уже реализуются инвестпроекты на сумму более 17 миллиардов рублей. Программа по гармонизации началась в 2021 году. Работа над большей частью намеченных мероприятий закончена, завершаются консультации между госорганами. Заключительный этап запланирован на 2025 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/garmonizatsiyu-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-obsudili-v-moskve-1051967035.html

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