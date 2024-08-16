https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/khibla-gerzmava-i-oleg-akkuratov-ispolnili-sovetskie-khity-v-sukhume-1052019966.html

Хибла Герзмава и Олег Аккуратов исполнили советские хиты в Сухуме

Хибла Герзмава и Олег Аккуратов исполнили советские хиты в Сухуме

Sputnik Абхазия

Все средства, собранные на концерте, будут перечислены на реабилитацию 11-летней Фридонны Авидзба, у которой диагностировали острый лимфобластный лейкоз. 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T22:28+0300

2024-08-16T22:28+0300

2024-08-16T22:28+0300

в абхазии

абхазия

музыка

культура

хибла герзмава

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/10/1052019796_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5b47fd8b2741b9132e46a2fe8de70f05.jpg

СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Концерт оперной певицы Хиблы Герзмава и пианиста Олега Аккуратова "Где-то далеко, в памяти моей…" прошел в Сухуме. Это часть ХХII фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", который в этом году состоит из пяти концертов. Авторская программа состоит из советских композиций 1940-1970 годов. В их числе "Смуглянка", "Темная ночь", "Катюша", "Журавли". Открывая концерт, Герзмава подчеркнула, что средства с продажи билетов пойдут на реабилитацию Фридонны Авидзба, которая сейчас проходит курсы химиотерапии."Сегодняшний вечер - не просто концерт, а служение во имя добра, чуда и любви. Все собранные с концерта средства мы направим лично матери чудесной Фридонны Авидзба, на реабилитацию девочки", - сказала она. Концерт организован при поддержке Минкульта России, Российского фонда культурных инициатив и фонда Хиблы Герзмава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/fond-ashana-zakryl-sbor-v-258-mln-rub-na-lechenie-fridonny-avidzba-1051953758.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, музыка, культура, хибла герзмава, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."