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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/pervenstvo-abkhazii-po-plavaniyu-otkrylos-v-sukhumskom-basseyne-1052011061.html
Первенство Абхазии по плаванию открылось в сухумском бассейне
Первенство Абхазии по плаванию открылось в сухумском бассейне
Sputnik Абхазия
Всего в соревновании участвуют 74 школьника из Абхазии и России. 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T12:01+0300
2024-08-16T12:17+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Первенство Абхазии по плаванию среди школьников открылось в олимпийском бассейне в Сухуме в пятницу, 16 августа.По словам главного судьи соревнований Елены Вардимиади, в соревнованиях участвуют 74 молодых спортсмена из Абхазии и России, но зачеты для них разные. Из-за этой разницы, добавила она, абхазские молодые пловцы пока не имеют возможности наравне состязаться с россиянами.Главный судья считает, что существенно и быстро поднять уровень подготовки абхазских пловцов могут круглогодичные тренировки в бассейне с подогревом и открытие небольшого зала общей физподготовки со специальными тренажерами для пловцов.В первенстве участвуют дети в возрасте от шести до 15 лет. Соревнуются они на дистанциях от 25 до 200 метров в разных стилях. Организатор – комитет по делам молодежи и спорту при администрации Сухума.Дарья Козлова из Сухума занимается плаванием уже восьмой год. На соревнования она пришла с настроем победить."Мы все хотим занять первые места, у нас у всех спортивный азарт. Сегодня плавают как маленькие дети, так и участники постарше. Так что соревнования будут насыщенными", –поделилась она.Второй к финишу в первом заплыве кролем на 200 метров пришла сестра Дарьи, Александра. Учитывая, что спортсмены из Абхазии могут тренироваться только летом, своим результатом она довольна.Анна Тихина занимается плаванием четвертое лето, и был период, когда едва не бросила этот вид спорта. Но во время первенства она показала хороший результат и финишировала третьей на дистанции 100 метров в плавании кролем.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, долгие годы восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой". За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс и запустить бассейн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/yurchenko-o-rabote-basseyna-v-sukhume-zavisit-ot-pogody-1045978140.html
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абхазия, новости

Первенство Абхазии по плаванию открылось в сухумском бассейне

12:01 16.08.2024 (обновлено: 12:17 16.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего в соревновании участвуют 74 школьника из Абхазии и России.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Первенство Абхазии по плаванию среди школьников открылось в олимпийском бассейне в Сухуме в пятницу, 16 августа.
По словам главного судьи соревнований Елены Вардимиади, в соревнованиях участвуют 74 молодых спортсмена из Абхазии и России, но зачеты для них разные.

"Наши спортсмены не могут тренироваться круглогодично. У нас нет подогрева в бассейне, море холодное. А российские спортсмены приезжают каждый год к нам и тренируются, но при этом они также тренируются круглый год у себя в бассейнах", – объяснила Вардимиади.

Из-за этой разницы, добавила она, абхазские молодые пловцы пока не имеют возможности наравне состязаться с россиянами.
Главный судья считает, что существенно и быстро поднять уровень подготовки абхазских пловцов могут круглогодичные тренировки в бассейне с подогревом и открытие небольшого зала общей физподготовки со специальными тренажерами для пловцов.
В первенстве участвуют дети в возрасте от шести до 15 лет. Соревнуются они на дистанциях от 25 до 200 метров в разных стилях. Организатор – комитет по делам молодежи и спорту при администрации Сухума.
Дарья Козлова из Сухума занимается плаванием уже восьмой год. На соревнования она пришла с настроем победить.
"Мы все хотим занять первые места, у нас у всех спортивный азарт. Сегодня плавают как маленькие дети, так и участники постарше. Так что соревнования будут насыщенными", –поделилась она.
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукСоревнования по плаванью в Сухуме
Соревнования по плаванью в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования по плаванью в Сухуме
Второй к финишу в первом заплыве кролем на 200 метров пришла сестра Дарьи, Александра. Учитывая, что спортсмены из Абхазии могут тренироваться только летом, своим результатом она довольна.
Анна Тихина занимается плаванием четвертое лето, и был период, когда едва не бросила этот вид спорта. Но во время первенства она показала хороший результат и финишировала третьей на дистанции 100 метров в плавании кролем.
Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2023
Радио
Юрченко о работе бассейна в Сухуме: зависит от погоды
26 мая 2023, 10:30
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, долгие годы восстановить его не удавалось.
В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой". За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс и запустить бассейн.
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