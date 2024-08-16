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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T18:17+0300
2024-08-16T18:17+0300
2024-08-16T18:17+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 августа, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 августа
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 августа, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.