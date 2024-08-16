https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-17-i-18-avgusta-1052015192.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T18:17+0300

2024-08-16T18:17+0300

2024-08-16T18:17+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 августа, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии