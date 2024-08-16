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Сотрудники НИИЭПиТ поймали сбежавшую обезьяну
Сотрудники НИИЭПиТ поймали сбежавшую обезьяну
Sputnik Абхазия
Информация о том, что сбежавшая из питомника макака-резус укусила человека, появилась в социальных сетях. 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T15:48+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Макаку-резуса, сбежавшую из обезьяньего питомника в Сухуме, поймали. Об этом Sputnik сообщил директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия. Информация, что сбежавшая обезьяна вела себя агрессивно по отношению к людям и даже укусила за палец мужчину, появилась ранее в абхазском сегменте соцсетей. У Зураба Миквабия подтверждений этому факту нет, но он подчеркнул, что все животные в питомнике здоровы и не заразны. Причиной, по которой обезьяне удалось сбежать из вольера, стала ошибка сотрудницы по уходу за животными, добавил он. Директор института также рассказал, что доставка четырех новых видов приматов в Абхазию откладывается до осени из-за загруженности пропускного пункта "Адлер", их доставка отложена на осень.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/chetyre-redkikh-vidov-primatov-poyavyatsya-v-sukhumskom-pitomnike-1051936036.html
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абхазия, новости, сухумский питомник обезьян нииэпит
абхазия, новости, сухумский питомник обезьян нииэпит
Сотрудники НИИЭПиТ поймали сбежавшую обезьяну
15:48 16.08.2024 (обновлено: 16:13 16.08.2024)
Информация о том, что сбежавшая из питомника макака-резус укусила человека, появилась в социальных сетях.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Макаку-резуса, сбежавшую из обезьяньего питомника в Сухуме, поймали. Об этом Sputnik сообщил директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.
"Она была поймана вчера ночью нашими сотрудниками. Они искали ее все эти два дня и обнаружили неподалеку от питомника в кустарниках. Ее усыпили транквилизатором и поместили в клетку", – рассказал он.
Информация, что сбежавшая обезьяна вела себя агрессивно по отношению к людям и даже укусила за палец мужчину, появилась ранее в абхазском сегменте соцсетей.
У Зураба Миквабия подтверждений этому факту нет, но он подчеркнул, что все животные в питомнике здоровы и не заразны.
Причиной, по которой обезьяне удалось сбежать из вольера, стала ошибка сотрудницы по уходу за животными, добавил он.
Директор института также рассказал, что доставка четырех новых видов приматов в Абхазию откладывается до осени из-за загруженности пропускного пункта "Адлер", их доставка отложена на осень.