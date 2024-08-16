https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/sotrudniki-niiepit-poymali-sbezhavshuyu-obezyanu-1052013594.html

Сотрудники НИИЭПиТ поймали сбежавшую обезьяну

Сотрудники НИИЭПиТ поймали сбежавшую обезьяну

Sputnik Абхазия

Информация о том, что сбежавшая из питомника макака-резус укусила человека, появилась в социальных сетях. 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T15:48+0300

2024-08-16T15:48+0300

2024-08-16T16:13+0300

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сухумский питомник обезьян нииэпит

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Макаку-резуса, сбежавшую из обезьяньего питомника в Сухуме, поймали. Об этом Sputnik сообщил директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия. Информация, что сбежавшая обезьяна вела себя агрессивно по отношению к людям и даже укусила за палец мужчину, появилась ранее в абхазском сегменте соцсетей. У Зураба Миквабия подтверждений этому факту нет, но он подчеркнул, что все животные в питомнике здоровы и не заразны. Причиной, по которой обезьяне удалось сбежать из вольера, стала ошибка сотрудницы по уходу за животными, добавил он. Директор института также рассказал, что доставка четырех новых видов приматов в Абхазию откладывается до осени из-за загруженности пропускного пункта "Адлер", их доставка отложена на осень.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/chetyre-redkikh-vidov-primatov-poyavyatsya-v-sukhumskom-pitomnike-1051936036.html

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