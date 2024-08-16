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Средства ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над Черным морем
Средства ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над Черным морем
Sputnik Абхазия
ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО. 16.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 15 на 16 августа сбили пять украинских дронов над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.Кроме того, было уничтожено два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крыма. Киев регулярно совершает атаки беспилотниками и ракетами на территорию Крымского полуострова и Севастополь — главную базу Черноморского флота.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/rossiyskie-voyska-narastili-tempy-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-1051966576.html
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Средства ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над Черным морем
09:00 16.08.2024 (обновлено: 10:25 16.08.2024)
ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 15 на 16 августа сбили пять украинских дронов над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.
Кроме того, было уничтожено два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крыма.
Киев регулярно совершает атаки беспилотниками и ракетами на территорию Крымского полуострова и Севастополь — главную базу Черноморского флота.