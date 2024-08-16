https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/sredstva-pvo-rossii-za-noch-sbili-pyat-ukrainskikh-dronov-nad-chernym-morem-1052006702.html

Средства ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над Черным морем

Средства ПВО России за ночь сбили пять украинских дронов над Черным морем

Sputnik Абхазия

ВСУ регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Крымский полуостров, большинство атак отражают системы ПВО. 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T09:00+0300

2024-08-16T09:00+0300

2024-08-16T10:25+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 15 на 16 августа сбили пять украинских дронов над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.Кроме того, было уничтожено два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крыма. Киев регулярно совершает атаки беспилотниками и ракетами на территорию Крымского полуострова и Севастополь — главную базу Черноморского флота.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/rossiyskie-voyska-narastili-tempy-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-1051966576.html

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