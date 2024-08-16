https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/vsu-pytalis-nochyu-udarit-po-krymskomu-mostu-12-raketami-atacms-1052011954.html

ВСУ пытались ночью ударить по Крымскому мосту 12 ракетами ATACMS

ВСУ пытались ночью ударить по Крымскому мосту 12 ракетами ATACMS

Sputnik Абхазия

Средствами ПВО за неделю также были сбиты украинский вертолет Ми-8, 8 ракет "Точка-У", 11 бомб Hammer и JDAM, четыре ракеты ЗРК Patriot и "Бук-М1", 70 снарядов... 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T13:40+0300

2024-08-16T13:40+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В ночь с 15 на 16 августа Киев пытался атаковать Крымский мост с помощью 12 ракет ATACMS, сообщает Минобороны России.Ведомство привело результаты, достигнутые за неделю в зоне специальной военной операции и на Курском направлении.ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, аэродромной инфраструктуре, местам сборки и хранения дронов, топливным базам, районам сосредоточения резервов, пунктам временной дислокации нацформирований и наемников.Подразделения группировки "Север" отражают попытки вторжения на Курском направлении, работают на Волчанском и Липцовском направлениях. За неделю в их зоне ответственности ВСУ потеряли до 2765 военных, 33 танка, 221 боевую бронированную машину, 117 автомобилей.Освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в Донецкой Народной Республике.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожен украинский истребитель Су-27, три боевые машины РСЗО HIMARS.Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, один поврежден. За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения СВО уничтожено: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30050 БПЛА, 569 ЗРК, 17307 танков и других боевых бронированных машин, 1406 боевых машин РСЗО, 13295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24833 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/rossiyskie-voyska-narastili-tempy-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-1051966576.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/svo-sumskoy-proryv-vsu--bessmyslennaya-obrechennost-1051927155.html

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