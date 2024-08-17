https://sputnik-abkhazia.ru/20240817/rossiyskie-eksperty-provedut-obrazovatelnye-programmy-v-gale-1052020380.html

Российские эксперты проведут образовательные программы в Гале

Российские эксперты проведут образовательные программы в Гале

Sputnik Абхазия

Центр открытого образования, который обучает русскому языку и механизмам его преподавания, работает в Гале уже больше года. Проект был запущен Министерством... 17.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-17T09:00+0300

2024-08-17T09:00+0300

2024-08-17T09:00+0300

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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Шесть программ для школьников и учителей проведут в Центре открытого образования в городе Гал. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава центра, кандидат исторических наук Игорь Басов.1 сентября в Гал приедут преподаватели Армавирского государственного педагогического университета. Они проведут лекции для педагогов дошкольного образования.“Три запланированные программы предназначены для обучения учителей Галского района: одна программа для воспитателей детских садов, вторая - для учителей математики, третья - для учителей русского языка. По пожеланию преподавателей и руководства районного отдела образования изменили состав программ. Есть потребность в обучении не только русскому языку, но и другим предметам”, - пояснил Басов.Преподаватели будут приезжать группами из двух человек. В течение нескольких недель они будут работать с учениками и учителями. График разработан так, чтобы не нарушать учебный процесс. Всего обучение пройдут около 300 человек.Помимо образовательных программ на 2024 год также запланирован еще ряд мероприятий. Одно из них - международная олимпиада по русскому языку на 1000 человек. В ней будут участвовать четыре страны - Россия, Абхазия, Южная Осетия и Армения. Победитель получит путевку в детский оздоровительный лагерь “Смена”.Центр открытого образования, который обучает русскому языку и механизмам его преподавания, работает Гале уже больше года. Проект был запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/vzaimnyy-interes-chernova-i-tomysheva-ob-obuchenii-uchiteley-russkomu-yazyku-v-gale-1048049516.html

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