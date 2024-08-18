https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/kontsert-khibly-gerzmava-i-masterov-khorovogo-peniya-zavershilsya-u-bediyskogo-khrama-1052029940.html

Концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" завершился у Бедийского храма

Концерт Хиблы Герзмава и "Мастеров хорового пения" завершился у Бедийского храма

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Первый концерт на территории храмового комплекса в Бедии завершился песней в исполнении Хиблы Герзмава "Бедийские... 18.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-18T21:10+0300

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хибла герзмава

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Первый концерт на территории храмового комплекса в Бедии завершился песней в исполнении Хиблы Герзмава "Бедийские вечера" по мотивам знаменитой советской композиции. Его посетили сотни людей. По дороге к храму образовалась пробка, многим пришлось оставить транспорт в двух километрах от места проведения концерта и добираться пешком. В программе звучали классические произведения, абхазские и русские народные песни, композиции советских композиторов. Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством дирижера Льва Конторовича исполнили "Песню ранения" на абхазском. Концерт был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа и проходил в рамках ХХII международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". У храма была открыта фотовыставка: на копиях архивных снимков изображен сам Гулиа в разные периоды жизни, члены его семьи, коллеги.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/muzykalnyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-otkroetsya-v-sukhume-15-iyulya-1051545268.html

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