https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-avgusta-1052034852.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 18.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-18T22:16+0300

2024-08-18T22:16+0300

2024-08-18T22:16+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В понедельник, 19 августа, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии