https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-avgusta-1052034852.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 18.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-18T22:16+0300
2024-08-18T22:16+0300
2024-08-18T22:16+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73d4078ac2a27e5022afb7fa353453e0.jpg
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В понедельник, 19 августа, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051890867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c02e258936b1d18c3c91d2b9217af43.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 августа
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В понедельник, 19 августа, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.