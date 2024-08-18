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Шесть программ для школьников и педагогов проведут в Центре открытого образования в Гале

Шесть программ для школьников и педагогов проведут в Центре открытого образования в Гале

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Шесть образовательных программ для школьников и педагогов проведут в Центре открытого образования в Гале до конца года. Об этом в... 18.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Шесть образовательных программ для школьников и педагогов проведут в Центре открытого образования в Гале до конца года. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава центра, кандидат исторических наук Игорь Басов.Первый этап начнется 1 сентября, в его рамках запланированы три программы для обучения учителей Галского района. Их проведут преподаватели Армавирского государственного педагогического университета.Еще три общеразвивающие программы впервые реализуют для школьников.Центр открытого образования, который обучает русскому языку и механизмам его преподавания, работает в Гале уже больше года. Проект был запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/basov-rasskazal-o-novykh-programmakh-tsentra-otkrytogo-obrazovaniya-v-gale-1052014219.html

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образование, гал, дети, учителя, россия, абхазия