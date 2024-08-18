https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/sputnik-nedeli-den-dobrovoltsa-i-kontsert-v-bedii-1052029230.html

Sputnik недели: День добровольца и концерт в Бедии

Sputnik недели: День добровольца и концерт в Бедии

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в Абхазии с 12 по 18 августа. 18.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-18T20:02+0300

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О том, как в республике отметили посвященные Отечественной войне народа Абхазии памятные даты, что ответил МИД на заявление Мальты о целостности Грузии, что Минэкономразвития России думает о гармонизации законодательств с Абхазией, и как поймали сбежавшую обезьяну из Сухумского питомника, читайте в материале Sputnik.Вспоминая героевПамять героев, защищавших страну в годы Отечественной войны народа Абхазии, почтили во всех городах и районах республики 14 августа. В этот день 32 года назад войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии, что привело к вооруженному противостоянию.Окончательно выбить противника абхазской армии при поддержке добровольцев из Северного Кавказа, Юга России, Турции удалось спустя чуть больше одного года - 30 сентября 1993 года.Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, матери погибших павших бойцов, военнослужащие абхазской армии, общественность возложили цветы у мемориала в парке Славы в Сухуме.День добровольцаЕжегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. Впервые масштабно эту дату отметили в 2012 году, но уже в 2013 году этот праздник официально стал государственным.У памятника добровольцам в Гудауте прошла церемония возложения цветов. В ней приняли участие президент Аслан Бжания, члены правительства, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших бойцов, представители общественности.Многие пришли с государственными флагами Абхазии и флагами республик Северного Кавказа, а также боевыми знаменами. Всего для участия в мероприятиях прибыло около 200 ветеранов-добровольцев.В Гудаутском Доме культуры также состоялась торжественная часть праздничной программы с выступлениями ораторов и концертом. С поздравительной и благодарственной речь выступил президент Абхазии Аслан Бжания.Концертная программа состояла из выступлений абхазских вокалистов, а также специального гостя из Южной Осетии Игоря Тасо. В тот же день в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка "Герои", посвященная добровольцам.Экспозиция состоит из 304 копий снимков из архивов Фаины Матуа, Гули Кичба, Эммы Ермоловой, Алины Ачба, Ляли Чамагуа, Явуза Квадзба. 108 фотографий были представлены впервые.Выставку, которая продлится до конца августа, посетил Аслан Бжания. Он также осмотрел залы, посвященные Великой Отечественной войне и жертвам политических репрессий, открывшиеся в прошлом году.Мальтийское заблуждениеНа минувшей неделе постпред Мальты при ООН Франчески Гатт от имени членов Совета Безопасности в своем выступлении назвал Абхазию и Южную Осетию частью Грузии, а Россию призвали отменить признание независимости республик.На это отреагировал МИД Абхазии. Внешнеполитическое ведомство республики в своем заявлении призвало мировое сообщество принять объективную реальность.В Министерстве отметили, что государственность Абхазии насчитывает многие века, и абхазский народ, боровшийся против грузинской агрессии и закрепивший свою волю к независимости в Конституции, действовал в соответствии с правом на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Гармонизация законодательствЗамминистра экономического развития Абхазии Дмитрий Вольвач сделал заявление по итогам заседания совместной российско-абхазской рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства.В том числе, он отметил, что формирование общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией завершится к 2025 году. Он также считает, что гармонизация законодательства двух стран способствует продвижению сотрудничества в различных областях и росту экономики республики.Программа по гармонизации началась в 2021 году. Работа над большей частью намеченных мероприятий закончена, завершаются консультации между госорганами. Заключительный этап запланирован на 2025 год.Помощь из АбхазииГуманитарный груз, отправленный из Абхазии на Донбасс 13 августа, перенаправили в Курскую область, в расположение "Пятнашки". Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми российскими регионами Лев Квициния встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, с которым обсудил вопросы гуманитарного сотрудничества. Затем он направился в ДНР, где посетил в госпитале абхазских добровольцев.Потеря для абхазской наукиАкадемия наук Абхазии на уходящей неделе сообщила о том, что ушел из жизни доктор исторических наук, академик АНА, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Бгажба.Абхазского ученого не стало 15 августа. Ему было 83 года. Бгажба внес большой вклад в изучение истории древней, античной и раннесредневековой Абхазии, был автором более 150 статей, 15 монографий, учебников для школ и вузов. Ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".По мнению его коллег, одним из наиболее значимых достижений Бгажба был спектральный анализ и многолетнее изучение найденных при раскопках мечей из дамасской стали. Он сумел доказать, что абхазские воины не только пользовались таким оружием, но и сама сталь производилась в Абхазии.Подтопление в ОчамчыреВ эфире радио Sputnik Абхазия глава села Члоу Аслан Сангулия рассказал, что поселки Аймара и Лаганиаху в Очамчырском районе пострадали из-за сильных дождей, которые обрушились на Абхазию 13 августа.По его словам, 13 августа из-за стихии небольшая река Кумарча вышла из берегов. Вследствие этого село Члоу было подтоплено.Как отметил Сангулия, силами сельских властей невозможно ликвидировать последствия стихии."Хибла Герзмава приглашает…"XXII фестиваль классической музыки "Хибла Герзмава приглашает…" открылся в Сухуме 15 июля.Программа фестиваля состоит из пяти концертов, четыре из которых уже прошли на театральной площади в столице Абхазии, в стенах Пицундского собора, в Абхазском драматическом театре и Бедийском храме.Вместе с абхазской и российской оперной дивой на сцену вышли солисты и Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер, директор Мариинского театра, Народный артист России Валерий Гергиев, пианист Олег Аккуратов, Академический Большой хор "Мастера хорового пения".В воскресенье, 18 августа, Хибла Герзмава выступила с Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" у Бедийского храма. 19 августа на Театральной площади Сухума Хибла Герзмава выступит с саксофонистом Игорем Бутманом и джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева.Также еще шесть концертов и мастер-классы пройдут в городах России и два — в Китае."Учитель года"В Пицунде открылась международная летняя школа "Учитель года" для учителей. В ней принимают участие 80 педагогов из Гагрского района, которые изучат новые методики преподавания и познакомятся с российскими коллегами — победителями и лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" разных годов.Летнюю школу посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул важность проведения летней школы.Министр просвещения Абхазии Инал Габлия выразил уверенность в том, что участники сразу начнут реализовывать в своих класса методики, которые они изучили в летней школе.В этом году школа охватывает четыре направления: дошкольное образование, абхазский язык, начальная школа и физическая культура.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/aksakal-istoricheskoy-nauki-pamyati-olega-bgazhba-1052015764.html

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