https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/aksakal-istoricheskoy-nauki-pamyati-olega-bgazhba-1052015764.html

Аксакал исторической науки: памяти Олега Бгажба

Аксакал исторической науки: памяти Олега Бгажба

Sputnik Абхазия

15 августа в возрасте 83 лет ушел из жизни известный абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии... 16.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-16T18:31+0300

2024-08-16T18:31+0300

2024-08-16T18:31+0300

в абхазии

абхазия

история

личности

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101509/64/1015096437_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_12b4c87c1055e6097fc094d1c9322552.jpg

О том, каким человеком был Олег Бгажба, о его заслугах и вкладе в науку в эфире радио Sputnik рассказал начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, ученый, археолог Гарри Сангулия.SputnikОлег Хухутович Бгажба был аксакалом абхазской исторической науки, ученых такого уровня в республике практически не осталось, сказал Гарри Сангулия.Бгажба был научным руководителем многих молодых ученых, и, по словам Сангулия, был для них не только наставником, но и другом.“Он всячески помогал молодым ученым, для нас он был предводителем. Он был хорошим наставником, надежным другом, во всем благородным человеком. Всегда тактично, никого не обижая, мог подсказать, наставить, помочь. Был очень ответственным. Характер у него был мягким, я никогда не слышал, чтобы он с кем-то спорил или ссорился. В истории нашей страны было немало ответственных моментов, и он всегда проявлял мудрость”, - отметил Сангулия.Олег Бгажба происходит из интеллигентной семьи. Его отец Хухут Соломонович был видным ученым-языковедом, литературоведом, основоположником абхазской литературной критики. В доме Олега Бгажба хранилось много редких книг и рукописей, которые достались ему от отца. И, несмотря на ценность семейных реликвий, Олег Хухутович всегда давал молодым ученым пользоваться ими.“Главным для него было то, чтобы мы смогли извлечь полезную для себя информацию”, - пояснил Гарри Сангулия.Олег Бгажба до последнего служил науке. До своего ухода из жизни он руководил группой ученых, которые работали над изданием многотомника по истории Абхазии.Олег Бгажба родился 1 августа 1941 года в Сухуме. Окончил историко-филологический факультет СГПИ им. А. М. Горького, а затем Институт археологии АН СССР.С 1968 работал в отделе археологии АбИЯЛИ имени Дмитрия Гулиа.В 1972 году Бгажба защитил кандидатскую диссертацию "Материальная культура средневековой Абхазии", а в 1995 - докторскую диссертацию “История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье начала I тысячелетия до н. э. – середина II тысячелетия н. э.” в Московском институте археологии РАН. Олег Хухутович проводил раскопки поселений, могильников и соборов в селах Мыку, Бедиа, храме Симона Кананита, архитектурных комплексах древней и средневековой Абхазии. Произвел более 500 металлографических анализов железных и стальных изделий древней и средневековой Абхазии. Первооткрыватель самых ранних для территории бывшего СССР мечей из дамасской стали, которые относятся к III–IV векамНа протяжении более 25 лет Олег Бгажба был преподавателем Абхазского госуниверситета.Бгажба - автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий. Один из авторов учебника "История Абхазии" для 10-11 классов, а также "История Абхазии с древнейших времен". За значительный вклад в развитие абхазской науки указом в 2011 году Бгажба было присуждено почетное звание “Заслуженный деятель науки”. Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191015/Nauka-dialekty-skazki-105-let-so-dnya-rozhdeniya-Khukhuta-Bgazhba-1028618098.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/problema-natsionalnogo-masshtaba-kak-chernye-kopateli-razrushayut-istoriyu-abkhazii-1051954411.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история, личности