https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/piliya-nazval-prichinu-pozhara-na-svalke-v-schaschikuare-1052041574.html

Пилия назвал причину пожара на свалке в Щащикуаре

Пилия назвал причину пожара на свалке в Щащикуаре

Sputnik Абхазия

Полигон твердых бытовых отходов в Галском районе горит уже третьи сутки, пламя охватило почти половину его территории. 19.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-19T22:12+0300

2024-08-19T22:12+0300

2024-08-19T22:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

галский район

мусор

мусорный полигон

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045506672_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_b77798faadb92c2f674e1fb65a3bed6f.jpg

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Причиной возгорания на свалке в Шашикуаре стал сознательный поджог, заявил глава Галского района Константин Пилия в интервью "ГалМедиа"Пилия подчеркнул, что виновных найдут и накажут. Сейчас, по его словам, площадь возгорания очень большая, из-за сильного задымления находиться у полигона опасно для жизни. Мусоровозы с мусором из других районов на территорию не пропускают. Очаги возгорания залегают на глубине, для того, чтобы до них добраться, используют спецтехнику. В работе сотрудникам МЧС Галского района помогают спасатели из Очамчырского района и ИнгурГЭС.Пилия добавил, что ежедневно на полигон в Щащикуаре свозят 1300-1500 кубометров мусора. Для того, чтобы перенаправить поток из Сухума и Гулрыпшского района, строят полигон в Кацикыте.По словам главы администрации Галского района, этот полигон уже сдан в эксплуатацию, сейчас администрация столицы нанимает сотрудников и докупает технику. Через три месяца объект должен запуститься.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/zaversheno-stroitelstvo-poligona-v-katsikyte-1052039817.html

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, галский район, мусор, мусорный полигон