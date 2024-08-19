https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/piliya-nazval-prichinu-pozhara-na-svalke-v-schaschikuare-1052041574.html
Пилия назвал причину пожара на свалке в Щащикуаре
Пилия назвал причину пожара на свалке в Щащикуаре
Sputnik Абхазия
Полигон твердых бытовых отходов в Галском районе горит уже третьи сутки, пламя охватило почти половину его территории. 19.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-19T22:12+0300
2024-08-19T22:12+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Причиной возгорания на свалке в Шашикуаре стал сознательный поджог, заявил глава Галского района Константин Пилия в интервью "ГалМедиа"Пилия подчеркнул, что виновных найдут и накажут. Сейчас, по его словам, площадь возгорания очень большая, из-за сильного задымления находиться у полигона опасно для жизни. Мусоровозы с мусором из других районов на территорию не пропускают. Очаги возгорания залегают на глубине, для того, чтобы до них добраться, используют спецтехнику. В работе сотрудникам МЧС Галского района помогают спасатели из Очамчырского района и ИнгурГЭС.Пилия добавил, что ежедневно на полигон в Щащикуаре свозят 1300-1500 кубометров мусора. Для того, чтобы перенаправить поток из Сухума и Гулрыпшского района, строят полигон в Кацикыте.По словам главы администрации Галского района, этот полигон уже сдан в эксплуатацию, сейчас администрация столицы нанимает сотрудников и докупает технику. Через три месяца объект должен запуститься.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/zaversheno-stroitelstvo-poligona-v-katsikyte-1052039817.html
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абхазия, новости, галский район, мусор, мусорный полигон
абхазия, новости, галский район, мусор, мусорный полигон
Пилия назвал причину пожара на свалке в Щащикуаре
Полигон твердых бытовых отходов в Галском районе горит уже третьи сутки, пламя охватило почти половину его территории.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Причиной возгорания на свалке в Шашикуаре стал сознательный поджог, заявил глава Галского района Константин Пилия в интервью "ГалМедиа"
"Приезжие роются на свалке, поджигают мусор в надежде, что все, что горит, обгорит, и останется только металл, который они оттуда выберут," - сказал он.
Пилия подчеркнул, что виновных найдут и накажут. Сейчас, по его словам, площадь возгорания очень большая, из-за сильного задымления находиться у полигона опасно для жизни.
Мусоровозы с мусором из других районов на территорию не пропускают. Очаги возгорания залегают на глубине, для того, чтобы до них добраться, используют спецтехнику. В работе сотрудникам МЧС Галского района помогают спасатели из Очамчырского района и ИнгурГЭС.
Пилия добавил, что ежедневно на полигон в Щащикуаре свозят 1300-1500 кубометров мусора. Для того, чтобы перенаправить поток из Сухума и Гулрыпшского района, строят полигон в Кацикыте.
По словам главы администрации Галского района, этот полигон уже сдан в эксплуатацию, сейчас администрация столицы нанимает сотрудников и докупает технику. Через три месяца объект должен запуститься.