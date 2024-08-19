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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Завершено строительство полигона в Кацикыте
Завершено строительство полигона в Кацикыте
Sputnik Абхазия
Строительство полигона в Кацикыте началось в ноябре 2021 года, туда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района. 19.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-19T16:39+0300
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Завершено строительство полигона в селе Кацикыт, сообщил "Апсны.Иахьа" глава УКС Тимура Агрба."Приобретается спецтехника, идет установка дополнительного ангара для хранения отсортированного мусора, то есть вторичного сырья", — рассказал он.Агрба добавил, что уже отремонтирован участок дороги, ведущей от республиканской трассы к полигону. Полностью ее отремонтируют в 2025 году. Строительство полигона в Кацикыте началось в ноябре 2021 года. Его площадь — 36 гектаров, пропускная способность сортировочной ленты – 215 тысяч кубометров отходов в год. Туда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-na-poligone-tbo-v-katsikyte-1046930017.html
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абхазия, новости, мусорный полигон
абхазия, новости, мусорный полигон

Завершено строительство полигона в Кацикыте

16:39 19.08.2024 (обновлено: 17:06 19.08.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход строительства полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района
Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход строительства полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Строительство полигона в Кацикыте началось в ноябре 2021 года, туда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Завершено строительство полигона в селе Кацикыт, сообщил "Апсны.Иахьа" глава УКС Тимура Агрба.
По его словам, акт ввода в эксплуатацию уже подписан всеми профильными службами, в том числе эксплуатирующей организацией — администрацией Сухума, которая сейчас набирает персонал.
"Приобретается спецтехника, идет установка дополнительного ангара для хранения отсортированного мусора, то есть вторичного сырья", — рассказал он.
Агрба добавил, что уже отремонтирован участок дороги, ведущей от республиканской трассы к полигону. Полностью ее отремонтируют в 2025 году.
Строительство полигона в Кацикыте началось в ноябре 2021 года. Его площадь — 36 гектаров, пропускная способность сортировочной ленты – 215 тысяч кубометров отходов в год. Туда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.
Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход строительства полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2023
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