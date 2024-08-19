https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/zaversheno-stroitelstvo-poligona-v-katsikyte-1052039817.html

Завершено строительство полигона в Кацикыте

Завершено строительство полигона в Кацикыте

Sputnik Абхазия

Строительство полигона в Кацикыте началось в ноябре 2021 года, туда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района. 19.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-19T16:39+0300

2024-08-19T16:39+0300

2024-08-19T17:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

мусорный полигон

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046929085_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_75cd80f21ddc240709ac3e17a7eb4dff.jpg

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Завершено строительство полигона в селе Кацикыт, сообщил "Апсны.Иахьа" глава УКС Тимура Агрба."Приобретается спецтехника, идет установка дополнительного ангара для хранения отсортированного мусора, то есть вторичного сырья", — рассказал он.Агрба добавил, что уже отремонтирован участок дороги, ведущей от республиканской трассы к полигону. Полностью ее отремонтируют в 2025 году. Строительство полигона в Кацикыте началось в ноябре 2021 года. Его площадь — 36 гектаров, пропускная способность сортировочной ленты – 215 тысяч кубометров отходов в год. Туда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-na-poligone-tbo-v-katsikyte-1046930017.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мусорный полигон