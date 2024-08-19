https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-avgusta-1052040750.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 19.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-19T18:03+0300

2024-08-19T18:03+0300

2024-08-19T18:03+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Во вторник, 20 августа, в Абхазии ожидается ясная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.

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погода в абхазии