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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 19.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-19T18:03+0300
2024-08-19T18:03+0300
2024-08-19T18:03+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Во вторник, 20 августа, в Абхазии ожидается ясная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Во вторник, 20 августа, в Абхазии ожидается ясная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.