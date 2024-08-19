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Российские войска освободили населенный пункт Артемово в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Артемово в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны РФ. 19.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-19T14:17+0300
2024-08-19T14:17+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Артемово в ДНР, сообщает Министерство обороны.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, 26 снарядов HIMARS, 49 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала СВО уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30161 беспилотник, 575 ЗРК, 17340 танков и других боевых бронированных машин, 1412 боевых машин РСЗО, 13415 орудий полевой артиллерии и минометов, 24919 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240818/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sviridonovka-na-pokrovskom-napravlenii-dnr-1052025715.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Артемово в ДНР
Потери ВСУ за сутки составили до 1935 человек, следует из сводки Минобороны РФ.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Артемово в ДНР, сообщает Министерство обороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артёмово Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, 26 снарядов HIMARS, 49 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала СВО уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30161 беспилотник, 575 ЗРК, 17340 танков и других боевых бронированных машин, 1412 боевых машин РСЗО, 13415 орудий полевой артиллерии и минометов, 24919 единиц специальной военной автомобильной техники.