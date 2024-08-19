https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/vvoz-musora-na-poligon-v-schaschikuare-priostanovlen-1052035908.html
Ввоз мусора на полигон в Щащикуаре приостановлен
Ввоз мусора на полигон в Щащикуаре приостановлен
Sputnik Абхазия
На мусорный полигон в Галский район свозят мусор из столицы Абхазии с апреля 2019 года. 19.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-19T09:18+0300
2024-08-19T09:18+0300
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Оперативный штаб по ситуации на полигоне ТБО в селе Щащикуара Галского района на экстренном заседании принял решение приостановить ввоз мусора, сообщило Гал-Медиа.Ограничения будут действовать до ликвидации пожара на свалке и приведения ее в соответствие с противопожарными и экологическими требованиями.Кроме того, к тушению полигона привлекут дополнительные подразделения МЧС из Сухума, а также специальную технику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast1-1050860265.html
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абхазия, новости, мусор, галский район
Ввоз мусора на полигон в Щащикуаре приостановлен
09:18 19.08.2024 (обновлено: 10:26 19.08.2024)
На мусорный полигон в Галский район свозят мусор из столицы Абхазии с апреля 2019 года.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik.
Оперативный штаб по ситуации на полигоне ТБО в селе Щащикуара Галского района на экстренном заседании принял решение приостановить ввоз мусора, сообщило
Гал-Медиа.
В заседании, которое прошло в ночь с 18 на 19 августа, приняли участие представители администрации района и села, районного Собрания, экологи, районной прокуратуры и РОВД, МЧС.
Ограничения будут действовать до ликвидации пожара на свалке и приведения ее в соответствие с противопожарными и экологическими требованиями.
Кроме того, к тушению полигона привлекут дополнительные подразделения МЧС из Сухума, а также специальную технику.