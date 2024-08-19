https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/vvoz-musora-na-poligon-v-schaschikuare-priostanovlen-1052035908.html

Ввоз мусора на полигон в Щащикуаре приостановлен

Ввоз мусора на полигон в Щащикуаре приостановлен

Sputnik Абхазия

На мусорный полигон в Галский район свозят мусор из столицы Абхазии с апреля 2019 года. 19.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-19T09:18+0300

2024-08-19T09:18+0300

2024-08-19T10:26+0300

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Оперативный штаб по ситуации на полигоне ТБО в селе Щащикуара Галского района на экстренном заседании принял решение приостановить ввоз мусора, сообщило Гал-Медиа.Ограничения будут действовать до ликвидации пожара на свалке и приведения ее в соответствие с противопожарными и экологическими требованиями.Кроме того, к тушению полигона привлекут дополнительные подразделения МЧС из Сухума, а также специальную технику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast1-1050860265.html

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