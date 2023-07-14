https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-na-poligone-tbo-v-katsikyte-1046930017.html

Аслан Бжания проинспектировал ход работ на полигоне ТБО в Кацикыте

Аслан Бжания проинспектировал ход работ на полигоне ТБО в Кацикыте

Площадь полигона – 36 гектаров, пропускная способность сортировочной ленты – 215 тысяч кубометров отходов в год. Туда планируют свозить мусор из Сухума и... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T10:35+0300

2023-07-14T10:35+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход строительства полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.О проделанной работе президенту доложил глава Управления капитального строительства Тимур Агрба. На территории обустроен котлован, рассчитанный на пять лет, установлена сортировочная лента, которая будет сортировать около 215 тысяч кубометров мусора в год, сделана ограда.У ленты оборудовано 12 постов, на которых сотрудники будут вручную сортировать мусор по категориям – бумага, пластик и металл. Потом мусор будет поступать на следующую ленту, на которой установлен магнит, который будет, при необходимости, отбирать оставшийся металл. Отсортированный мусор после прессования будет считаться вторсырьем, которое можно будет реализовывать, объяснил Агрба.Следующим этапом планируют возвести на полигоне очистные сооружения. Глава УКС добавил, что все установленное оборудование белорусского производства, местные специалисты были обучены для того, чтобы при необходимости производить его ремонт. Всего на предприятии будут работать до 25 человек – водители, операторы, управляющие. Кроме того, для беспрерывной работы полигона предусмотрен дизельный генератор, в производстве очистные сооружения, которые будут установлены примерно через два с половиной - три месяца, отметил Агрба.В общем на строительство полигона было выделено 136 миллионов рублей. Планируется, что объект начнет свою работу в августе этого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/reshetnikovu-rasskazali-o-khode-rabot-na-poligone-tbo-v-gulrypshskom-rayone-1046713065.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/avidzba-rasskazal-kak-reshaetsya-vopros-s-vyvozom-musora-v-sukhume--1046304875.html

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