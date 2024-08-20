https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/gruppa-voysk-tsentr-osvobodila-naselennyy-punkt-novgorodskoe-v-dnr-1052049617.html

Группа войск "Центр" освободила населенный пункт Новгородское в ДНР

Группа войск "Центр" освободила населенный пункт Новгородское в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек, следует из сводки Минобороны России. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-20T16:36+0300

2024-08-20T16:36+0300

2024-08-20T16:50+0300

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СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Российские войска освободили стратегически важный логистический узел Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, десять реактивных снарядов HIMARS, 31 беспилотник, из них пять вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала СВО уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 БПЛА, 575 ЗРК, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин РСЗО, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/svo-vozmezdie-v-sumakh-i-uskorenie-v-donbasse-1052043341.html

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