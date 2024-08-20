https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/gruppa-voysk-tsentr-osvobodila-naselennyy-punkt-novgorodskoe-v-dnr-1052049617.html
Группа войск "Центр" освободила населенный пункт Новгородское в ДНР
Группа войск "Центр" освободила населенный пункт Новгородское в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек, следует из сводки Минобороны России. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-20T16:36+0300
2024-08-20T16:36+0300
2024-08-20T16:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
донбасс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/04/1050342157_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c2a27296a102efd75a6a9281039bf27f.jpg
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Российские войска освободили стратегически важный логистический узел Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, десять реактивных снарядов HIMARS, 31 беспилотник, из них пять вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала СВО уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 БПЛА, 575 ЗРК, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин РСЗО, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/svo-vozmezdie-v-sumakh-i-uskorenie-v-donbasse-1052043341.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/04/1050342157_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a158859d6bf4d43aa5275c6f109aa81c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, украина, донбасс
новости, россия, украина, донбасс
Группа войск "Центр" освободила населенный пункт Новгородское в ДНР
16:36 20.08.2024 (обновлено: 16:50 20.08.2024)
Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Российские войска освободили стратегически важный логистический узел Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, десять реактивных снарядов HIMARS, 31 беспилотник, из них пять вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала СВО уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 БПЛА, 575 ЗРК, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин РСЗО, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.