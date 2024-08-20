https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/svo-vozmezdie-v-sumakh-i-uskorenie-v-donbasse-1052043341.html

СВО: возмездие в Сумах и ускорение в Донбассе

СВО: возмездие в Сумах и ускорение в Донбассе

Sputnik Абхазия

Сумская авантюра украинских и натовских стратегов усложнила оперативную обстановку и значительно увеличила потери ВСУ, однако не повлияла на абсолютное... 20.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-20T09:00+0300

2024-08-20T09:00+0300

2024-08-20T10:39+0300

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Приграничные районы Сумской и Курской областей превращены в западню, эпицентр "демилитаризации" живой силы и боевой техники украинской армии, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Москва оперативно решает проблему курской авантюры Зеленского относительно небольшими резервами, без переброски многотысячных соединений с "восточного фронта", чего ожидали в Киеве, Лондоне и Вашингтоне. Силами специальных операций и частей ВДВ, ударными дронами, авиацией и артиллерией Россия остановила прорыв ВСУ в приграничных районах и эффективно уничтожает бандеровские войска – с охватом второго эшелона в Сумской области. Сиюминутная медийная "перемога" киевского режима превращается в реальную "зраду" и очередное поражение.Основные бои продолжаются в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Российские войска отражают атаки штурмовых подразделений ВСУ, ликвидируют украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. "Искандеры" и "Ланцеты" активно уничтожают точки дислокации и боевую технику второго эшелона противника в Сумской области, а также объекты в Киевской, Одесской, Винницкой. Из приграничных районов выводятся для "переформирования" потрепанные части ГУР и ССО.Украинские ресурсы для прорыва исчерпаны. В Киеве начинается мучительное переосмысление дерзкого плана "Захват Курской АЭС для ультиматума России". В зоне боевых действий ВСУ активно закапываются в землю – в инженерном и ритуальном смыслах. Между тем, прямое участие НАТО в "сумском прорыве" подтвердили 15 иностранных наемников, взятых в плен в Суджанском районе."Северный фронт" не изменил стратегических задач, целей и приоритетов СВО. Растет наступательная активность российской армии в Донбассе. За минувшие сутки освобождены населенные пункты Нью-Йорк, Свиридоновка, Заветное и Артемово. Российские войска вошли в Торецк и штурмуют позиции ВСУ в городских кварталах. Началась эвакуация бандеровцев сразу в трех городах на Покровском направлении. Успешно развивается наступление ВС России на Угледарском участке фронта.Психическая атакаНа Курском направлении только за минувшие сутки противник потерял более 330 военнослужащих, 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, три БТР и одну БМП, два артиллерийских орудия и три миномета. А всего за время сумской авантюры Киева российские войска уничтожили в приграничных районах 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 БМП, 48 БТР, более 280 других бронемашин, 27 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, семь РСЗО, пять станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники ВСУ. По-настоящему убийственная статистика."Революция беспилотников" не изменила пока статус артиллерии и бронетехники, которые остаются главной ударной силой на поле боя. "Сумской поход" Зеленского стремительно сжигает резервы ВСУ и натовские "пакеты" тяжелого вооружения. Запад встревожен. Американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes отмечает: "Украинская армия на территории Курской области теряет боевую технику в два раза быстрее, чем на линии боевого соприкосновения в Донбассе".На фоне жесточайшей "демилитаризации" ВСУ на Курской земле, главы дипломатических и оборонных ведомств ЕС на встрече в Брюсселе 29-30 августа обсудят возможности дополнительных поставок вооружений киевскому режиму, однако ресурсы США и НАТО не беспредельны. Не касаясь даже репутационных издержек и технологического унижения Запада – за неделю на территории Курской области ударным дроном "Ланцет" и ракетой "Вихрь" уничтожены два британских танка Challenger "элитной" 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ). Примерно в этот же период российские "Искандеры" демилитаризовали несколько батарей ЗРК Patriot.Российской армии предстоит еще многое сделать для ликвидации "сумского прорыва" ВСУ и достижения целей СВО. Вашингтон настроен на длительную прокси-войну с Москвой, если не для сохранения "гегемонии" в мире, то хотя бы для возрождения американского ВПК. Киевский режим на этом поле играет роль пешки, и украинский мобилизационный резерв фактически обречен на уничтожение.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 15 августа на брифинге сообщила о перспективах военной помощи Украине: "Вы видели, как мы со временем вносили изменения и добавляли различные возможности, и мы оставляем за собой право продолжать это делать". Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: "Если Россия попытается расширить фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии". Что будет после этого с Украиной – никого на Западе не интересует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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