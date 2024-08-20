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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 августа
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-20T17:55+0300
2024-08-20T17:55+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В среду, 21 августа, в Абхазии ожидается ясная жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 753 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В среду, 21 августа, в Абхазии ожидается ясная жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 753 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.