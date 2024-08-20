https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/sgb-abkhazii-rasskazala-o-presechenii-kanalov-nelegalnoy-migratsii-1052052883.html

СГБ Абхазии рассказала о пресечении каналов нелегальной миграции

СГБ Абхазии рассказала о пресечении каналов нелегальной миграции

Sputnik Абхазия

Охрана государственной границы между Абхазией и Грузией осуществляется сотрудниками СГБ республики совместно с представителями Погранотряда ФСБ России. 20.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-20T22:23+0300

2024-08-20T22:23+0300

2024-08-20T22:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036709507_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c07824a8e1ad5f5392f07161f95f6afd.jpg

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии пресекла каналы нелегальной миграции иностранцев. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дом Читанава находится у абхазо-грузинской границы. Задержанные помогали другим гражданам пересекать ее, уточняет СГБ. Также в доме у Муртаза и Ремико Читанава изъяли гранаты, 1,6 килограмма тротила, 45 граммов пластида, тротиловую шашку, патроны.Кроме того, за попытку незаконного пересечения границы с Грузией 17 августа в Абхазии задержали двух россиян задержали в Абхазии 17 августа. Дмитрию Денисову и Александру Лузенину помогал 45-летний Арчил Сакания. В отношении задержанных проводятся следственные мероприятияСГБ Абхазии сообщила о частых попытках нарушения приграничного режима членами криминальных структур Грузии и Турции. Так, с начала года 13 человек были привлечены к уголовной ответственности. Среди них граждане Израиля, Турции, Алжира и Палестины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/latipov-rasskazal-o-pravilakh-nakhozhdeniya-v-pogranichnoy-zone-galskogo-rayona--1047549344.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости