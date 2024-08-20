https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/sgb-abkhazii-rasskazala-o-presechenii-kanalov-nelegalnoy-migratsii-1052052883.html
СГБ Абхазии рассказала о пресечении каналов нелегальной миграции
СГБ Абхазии рассказала о пресечении каналов нелегальной миграции
Sputnik Абхазия
Охрана государственной границы между Абхазией и Грузией осуществляется сотрудниками СГБ республики совместно с представителями Погранотряда ФСБ России. 20.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии пресекла каналы нелегальной миграции иностранцев. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дом Читанава находится у абхазо-грузинской границы. Задержанные помогали другим гражданам пересекать ее, уточняет СГБ. Также в доме у Муртаза и Ремико Читанава изъяли гранаты, 1,6 килограмма тротила, 45 граммов пластида, тротиловую шашку, патроны.Кроме того, за попытку незаконного пересечения границы с Грузией 17 августа в Абхазии задержали двух россиян задержали в Абхазии 17 августа. Дмитрию Денисову и Александру Лузенину помогал 45-летний Арчил Сакания. В отношении задержанных проводятся следственные мероприятияСГБ Абхазии сообщила о частых попытках нарушения приграничного режима членами криминальных структур Грузии и Турции. Так, с начала года 13 человек были привлечены к уголовной ответственности. Среди них граждане Израиля, Турции, Алжира и Палестины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/latipov-rasskazal-o-pravilakh-nakhozhdeniya-v-pogranichnoy-zone-galskogo-rayona--1047549344.html
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абхазия, новости
СГБ Абхазии рассказала о пресечении каналов нелегальной миграции
Охрана государственной границы между Абхазией и Грузией осуществляется сотрудниками СГБ республики совместно с представителями Погранотряда ФСБ России.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik.
Служба государственной безопасности Абхазии пресекла каналы нелегальной миграции иностранцев. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
В селе Бгоура (бывш. Отобая Вторая) Галского района задержаны два гражданина Грузии, имеющие вид на жительство в Абхазии, — 60-летний Ремико и 57-летний Муртаз Читанава.
Дом Читанава находится у абхазо-грузинской границы. Задержанные помогали другим гражданам пересекать ее, уточняет СГБ.
Также в доме у Муртаза и Ремико Читанава изъяли гранаты, 1,6 килограмма тротила, 45 граммов пластида, тротиловую шашку, патроны.
Кроме того, за попытку незаконного пересечения границы с Грузией 17 августа в Абхазии задержали двух россиян задержали в Абхазии 17 августа.
Дмитрию Денисову и Александру Лузенину помогал 45-летний Арчил Сакания. В отношении задержанных проводятся следственные мероприятия
СГБ Абхазии сообщила о частых попытках нарушения приграничного режима членами криминальных структур Грузии и Турции.
Так, с начала года 13 человек были привлечены к уголовной ответственности. Среди них граждане Израиля, Турции, Алжира и Палестины.