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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T19:15+0300
2024-08-21T19:15+0300
2024-08-21T22:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В четверг, 22 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность и жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа
19:15 21.08.2024 (обновлено: 22:37 21.08.2024)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В четверг, 22 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность и жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.