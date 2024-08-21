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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-21T19:15+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В четверг, 22 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность и жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.

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погода в абхазии