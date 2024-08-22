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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Пилия: виновников пожара на полигоне в Галском районе могут привлечь к ответственности
Пилия: виновников пожара на полигоне в Галском районе могут привлечь к ответственности
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Виновников пожара на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара могут привлечь к ответственности. Об этом сообщил в передаче "Главный... 22.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-22T18:26+0300
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Виновников пожара на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара могут привлечь к ответственности. Об этом сообщил в передаче "Главный четверг" на радио Sputnik глава Галского района Константин Пилия. Предположительно, причиной нескольких очагов возгорания на свалке стал человеческий фактор. Пожар на свалке продолжают тушить. По его словам, ситуацию на контроле держит лично премьер-министр Александр Анкваб. Он поручил задействовать любую технику за счет средств госбюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html
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галский район, абхазия, мусор
галский район, абхазия, мусор

Пилия: виновников пожара на полигоне в Галском районе могут привлечь к ответственности

18:26 22.08.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукМусорная свалка в городе Гал
Мусорная свалка в городе Гал - Sputnik Абхазия, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Виновников пожара на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара могут привлечь к ответственности. Об этом сообщил в передаче "Главный четверг" на радио Sputnik глава Галского района Константин Пилия.
Предположительно, причиной нескольких очагов возгорания на свалке стал человеческий фактор.
"Я попросил службы разобраться в этом деле, опросить детально сторожей и жителей. Если это так, мы все равно найдем тех, кто этими вещами занимается, кто сдает металл. С ними будет проведена беседа как минимум не говоря уже о других санкциях", — отметил Пилия.
Пожар на свалке продолжают тушить. По его словам, ситуацию на контроле держит лично премьер-министр Александр Анкваб. Он поручил задействовать любую технику за счет средств госбюджета.
Гагрская городская мусорная свалка - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2024
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