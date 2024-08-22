https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/piliya-vinovnikov-pozhara-na-poligone-v-galskom-rayone-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-1052072685.html

Пилия: виновников пожара на полигоне в Галском районе могут привлечь к ответственности

Пилия: виновников пожара на полигоне в Галском районе могут привлечь к ответственности

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Виновников пожара на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара могут привлечь к ответственности. Об этом сообщил в передаче "Главный... 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T18:26+0300

2024-08-22T18:26+0300

2024-08-22T18:26+0300

в абхазии

галский район

абхазия

мусор

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102711/59/1027115933_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6702437cd427eb2e4945ac34c49ae6fb.jpg

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Виновников пожара на полигоне бытовых отходов в селе Щащикуара могут привлечь к ответственности. Об этом сообщил в передаче "Главный четверг" на радио Sputnik глава Галского района Константин Пилия. Предположительно, причиной нескольких очагов возгорания на свалке стал человеческий фактор. Пожар на свалке продолжают тушить. По его словам, ситуацию на контроле держит лично премьер-министр Александр Анкваб. Он поручил задействовать любую технику за счет средств госбюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html

галский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

галский район, абхазия, мусор