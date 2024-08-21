https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html

Горящая проблема: как Абхазия справляется с вывозом мусора в курортный сезон

Горящая проблема: как Абхазия справляется с вывозом мусора в курортный сезон

Sputnik Абхазия

Объемы бытового мусора в Абхазии ежегодно растут, особенно это ощутимо в летний курортный сезон. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-21T18:42+0300

2024-08-21T18:42+0300

2024-08-21T18:42+0300

в абхазии

абхазия

галский район

очамчырский район

гагрский район

сухум

мусор

мусорный полигон

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1d/1032322153_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_da641f716b3a2cc4d859108aa0358def.jpg

О том, как коммунальные службы справляются с вывозом мусора, хватает ли спецтехники и человеческих ресурсов, как борются со стихийными свалками и их виновниками, как обстоит ситуация на полигонах бытовых отходов и каковы последствия от пожара на свалке в Галском районе, читайте в материале корреспондентов Sputnik Сарии Кварацхелия и Бадри Есиава.ГаграКоличество ежедневных рейсов мусороуборочных машин в Гагре увеличилось в три раза в августе в сравнении с весной и началом лета, рассказал начальник "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава.В парке Гагрского "Спецавтохозяйства" 15 единиц техники – десятикубовые контейнеровозы, шестикубовые с задней погрузкой и КамАЗы. Каждая из этих машин делает до 14 рейсов на полигон в селе Алахадзы.Работают они с 04:00 до позднего вечера, добавил Бигвава и уточнил, что нередко техника выходит из строя. Из-за этого задействовать их все не получается. Усложняют работу также стихийные свалки, которые устраивают местные жители. По словам Бигвава, люди выкидывают не просто мусор в пакетах, но и старую мебель, бытовую технику. Они не доносят мусор до контейнеров и выбрасывают вдоль дорог.Наиболее сложными участками в этом плане Бигвава назвал микрорайон Кемпинг, участок на объездной дороге и берег моря вблизи рынка, который в народе называют "Искрой".Если граждане не могут самостоятельно вывезти крупногабаритный мусор, подчеркнул он, они могут обратиться в "Спецавтохозяйство" и за отдельную плату решить свою проблему. Стоимость этой услуги зависит от объема мусора.Гагрские власти планируют перенять опыт сухумских коллег, которые установили камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки. Этот вопрос будет подробнее обсуждаться уже после завершения курортного сезона, сказал Бигвава.Он считает, что необходимо эффективнее применять метод штрафных санкций, население не пугают существующие штрафы, так как практика их взыскания плохо регулируется. За время его работы такая мера наказания была применена всего раз.Проблемой номер один Бигвава назвал ситуацию на полигоне бытовых отходов в селе Алахадзы, куда свозится мусор не только из Гагрского района, но и из Гудаутского.Помимо того, что полигон переполнен, там часто образуются пожары. Возгорания тушат с помощью подсыпки очагов заранее приготовленной землей.ГудаутаВ вывозе мусора в Гудауте задействовано пять единиц техники – три вместимостью 17 кубов и два – восемь кубов, сказал директор Управления жилищно-коммунального хозяйства района Феликс Симсим.То, что мусор приходится возить в соседний район примерно в 40 километрах от Гудауты, добавил Симсим, представляет большие неудобства и увеличивает расходы на топливо, а также содержание техники.В плане стихийных свалок Гудаута не исключение. По его наблюдениям, каждую ночь места, где установлены контейнеры, обрастают крупногабаритным и строительным мусором. Такое происходит также в местах, где вообще нет контейнеров, как в черте города, так и на въезде в села вдоль республиканской трассы.Гудаутские коммунальщики тоже склоняются к необходимости установки уличных камер видеонаблюдения в наиболее проблемных местах, но финансовой возможности у них на это пока нет, уточнил Симсим.За вывоз мусора в районе исправно платят только юридические лица, отметил он. По установленным в 2015 году тарифам жители частного сектора платят 21 рубль в месяц с человека, жители квартир – 17 рублей с человека.Не менее злободневной Феликс Симсим назвал проблему с бродячим скотом в Гудауте. Они ежедневно спускаются из сел в город, а работники ЖКХ вынуждены тратить свое время и силы на то, чтобы выгонять их за пределы городской черты.Коммунальщики не раз закрывали животных в отведенных для этого местах до прихода хозяев, но и это не дало ожидаемых результатов. Владельцы просто не приходят за своим скотом, а содержать животных неделями дорого и нецелесообразно. Приходится их снова отпускать.Сухумский районМусор из Сухума и Сухумского района свозится на полигон в селе Щащикуара, который уже несколько дней горит.Ночью 19 августа по решению оперативного штаба на полигоне была приостановлена выгрузка мусора. Спецтехника стала скапливаться на въезде на свалку. Общая площадь возгорания к тому моменту уже составляла четыре гектара.Пост из социальных сетейВласти Галского района своими силами не справлялись с пожаром, и на помощь пришли пожарные МЧС, а также столичные коммунальные службы. К вечеру понедельника на полигоне вырыли дополнительные котлованы и стали запускать мусороуборочные машины.ЖКХ Сухумского района уже были готовы собирать бытовые отходы в мусороуборочных машинах до открытия свалки. В запасе у них было всего несколько дней, так как складировать мусор им негде. До этого дело не дошло.В беседе с корреспондентом Sputnik начальник ЖКХ Сухумского района Денис Чанба отметил, что объемы бытовых отходов увеличиваются с каждым годом.В наличии у жилищно-коммунального хозяйства Сухумского района на сегодня три единицы мусороуборочной техники вместимостью восемь и десять кубов. В конце октября или начале ноября ожидается пополнение парка еще на две машины, которые приобретены за счет бюджетных средств района.В день каждый из мусороуборочных автомобилей делает по одному рейсу на полигон бытовых отходов в Галском районе. Каждый месяц на вывоз и содержание техники предусмотрено 442 тысячи рублей.Население за вывоз мусора не платит, отметил Чанба. Согласно установленному тарифу на одного человека рассчитывается 15 рублей в месяц."Как и везде, у нас тоже существует проблема со стихийными свалками. Мы стараемся оперативно на это реагировать, как только сами обнаруживаем такие места или же поступает сигнал от жителей", – рассказал он.В определенный период стало появляться много мусора на берегу реки Гумиста. По словам Чанба, после установки камер видеонаблюдения на въезде и выезде в этом месте ситуация улучшилась в разы.СухумУже 19 августа Сухум и Гал договорились о транспортировке и утилизации мусора на полигоне Щащикуара до конца 2024 года, до открытия нового полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района.В летний период, как уточнили в МУП "Благоустройство", суточные объемы бытовых отходов в столице с 1200 кубометров возрастают до 1500.По словам директора муниципального предприятия Саида Кур-ипа, в сезон приходится чаще освобождать мусорные баки.Всего в столице сейчас установлено 600 кубовых контейнеров для мусора. Но этого количества недостаточно, к тому же в некоторых местах есть необходимость в замене баков. Поэтому городские власти закупили дополнительно 220 евроконтейнеров. Их планируют установить в ближайшие дни.Галский районПолигон в селе Щащикуара, куда свозят мусор из Сухума и Сухумского района, по словам властей, уже не справляется."Ежедневно Сухум свозит в Галский район на свалку от 1200 до 1500 кубов мусора. Это огромное количество. Обслуживать свалку обязан Сухум по соглашению тогдашних глав администраций Галского района и Сухума, Темура Надарая и Адгура Харазия. Тогда свалку передали Сухуму, и Сухум должен ее обслуживать", – пояснил глава администрации Галского района Константин Пилия.В середине августа свалка загорелась. На месте работают четыре пожарные машины, однако эффекта от этого мало. Близлежащие села и город окутал смог. По словам Пилия, проблема в районе серьезная, и без помощи республиканских властей не справиться.Несмотря на то, что практически половина площади тлеет, полигон по-прежнему принимает мусор из Сухума и Сухумского района, а также из самого Гала.Как рассказал первый заместитель главы администрации, начальник управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба, сам Гал вырабатывает небольшой объем мусора - в среднем 90 кубометров в сутки.В целом городе более 140 контейнеров объемом 0,75 куба и 47 десятикубовых контейнеров. Район нуждается в обновлении контейнеров. По словам начальника УГХ, необходимо еще порядка 50 маленьких и 20 больших баков для мусора.Еще одна проблема – кадры. Зарплаты работников относительно невысокие – 18 тысяч рублей в месяц. При этом работа специфическая и сложная."Да, мы подняли зарплаты нашим сотрудникам, и в коммунальном отделе наши сотрудники получают больше всех. Это порядка 18 тысяч рублей. Но этих денег недостаточно. К примеру, на сезон орехов плантаторы предлагают 2000 рублей за полдня работы. То есть человек спокойно может за месяц 60 тысяч рублей заработать. А мы предлагаем 18 тысяч рублей, и человеку нужно с утра до вечера убирать мусор. Естественно желающих немного. Нам постоянно нужны люди", – отметил Адлейба и добавил, что при этом в УГХ с текучкой справляются.Гулрыпшский районНет проблем с отходами в Гулрыпшском районе. Местные власти отмечают, что большого наплыва туристов не наблюдается, и потому объемы мусора увеличиваются несущественно."Районные службы убирают своевременно, проблем с этим нет. Проблема была с мусоровозами. Буквально на днях мы приобрели еще один мусоровоз", – уточнил замглавы администрации района Беслан Цвинария.Очамчырский районВ Очамчырском районе ежедневный объем отходов в летний период составляет 240 кубометров. Это, как уточняет директор местного спецавтохозяйства Тимур Бадия, "на порядок меньше, чем зимой"."Как и у всех, в летний период у нас количество мусора растет. Студенты приезжают, туристы приезжают. Соответственно объемы отходов растут. Проблем с вывозом мусора и мусоросвалкой нет. Проблема в кадрах, это специфическая отрасль, люди не идут", – пояснил он.Всего по городу 166 кубовых контейнеров и 24 десятикубовых. Этого достаточно для обслуживания города. В Очамчыре есть собственный полигон, недалеко от самого города, в некогда жилом Девятом районе.Ткуарчалский районКак и в других районах, количество мусора летом растет и в Ткуарчалском районе. Здесь, по словам начальника ЖКХ Ткуарчалского района Резо Гопия, объем отходов увеличивается примерно на 30%, хотя район считается нетуристическим, но туристы сюда все же добираются."Каждый день мы вывозим 75 контейнеров объемом 1,1 куба. Мусор вывозится на городской полигон. Мы полигон подчищаем экскаватором, проблем нет. Все проблемы решаем в рабочем порядке", – отметил Гопия и добавил, что увеличение объемов мусора на работе ЖКХ не сказывается.Жилищно-коммунальная служба Нового Афона не предоставила информацию по теме вывоза мусора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/musor-ne-k-mestu-kak-reshit-problemu-so-svalkoy-v-gagrskom-rayone-1041547614.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/spetsialist-sprognoziroval-sroki-raboty-svalki-v-alakhadzy-1045004157.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/glavnyy-chetverg-o-doroge-v-eshere-vodosnabzhenii-vyvoze-musora-v-sukhumskom-rayone-1050377090.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/zaversheno-stroitelstvo-poligona-v-katsikyte-1052039817.html

абхазия

галский район

очамчырский район

гагрский район

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, галский район, очамчырский район, гагрский район, сухум, мусор, мусорный полигон