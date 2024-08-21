Горящая проблема: как Абхазия справляется с вывозом мусора в курортный сезон
© Sputnik / Томас Тхайцук Гагрская городская мусорная свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Объемы бытового мусора в Абхазии ежегодно растут, особенно это ощутимо в летний курортный сезон.
О том, как коммунальные службы справляются с вывозом мусора, хватает ли спецтехники и человеческих ресурсов, как борются со стихийными свалками и их виновниками, как обстоит ситуация на полигонах бытовых отходов и каковы последствия от пожара на свалке в Галском районе, читайте в материале корреспондентов Sputnik Сарии Кварацхелия и Бадри Есиава.
Гагра
Количество ежедневных рейсов мусороуборочных машин в Гагре увеличилось в три раза в августе в сравнении с весной и началом лета, рассказал начальник "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава.
"Если работать по штатному графику, то город будет грязным. Сейчас, как и каждое лето, идет определенная переработка. В последние 10-15 дней нагрузка существенно стала выше", – отметил он.
В парке Гагрского "Спецавтохозяйства" 15 единиц техники – десятикубовые контейнеровозы, шестикубовые с задней погрузкой и КамАЗы. Каждая из этих машин делает до 14 рейсов на полигон в селе Алахадзы.
Работают они с 04:00 до позднего вечера, добавил Бигвава и уточнил, что нередко техника выходит из строя. Из-за этого задействовать их все не получается.
16 сентября 2022, 17:20
Усложняют работу также стихийные свалки, которые устраивают местные жители. По словам Бигвава, люди выкидывают не просто мусор в пакетах, но и старую мебель, бытовую технику. Они не доносят мусор до контейнеров и выбрасывают вдоль дорог.
"Нередко приходится делать дополнительные выезды. По городу у нас три или четыре таких проблемных участка. Если они выкидывали бы все это в сами контейнеры, это еще ладно, но они выбрасывают вещи возле них. Нашим сотрудникам приходится вручную все это грузить, что занимает много времени", – объяснил он.
Наиболее сложными участками в этом плане Бигвава назвал микрорайон Кемпинг, участок на объездной дороге и берег моря вблизи рынка, который в народе называют "Искрой".
Если граждане не могут самостоятельно вывезти крупногабаритный мусор, подчеркнул он, они могут обратиться в "Спецавтохозяйство" и за отдельную плату решить свою проблему. Стоимость этой услуги зависит от объема мусора.
Гагрские власти планируют перенять опыт сухумских коллег, которые установили камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки. Этот вопрос будет подробнее обсуждаться уже после завершения курортного сезона, сказал Бигвава.
Он считает, что необходимо эффективнее применять метод штрафных санкций, население не пугают существующие штрафы, так как практика их взыскания плохо регулируется. За время его работы такая мера наказания была применена всего раз.
Проблемой номер один Бигвава назвал ситуацию на полигоне бытовых отходов в селе Алахадзы, куда свозится мусор не только из Гагрского района, но и из Гудаутского.
"Эта проблема давно обсуждается. Депутаты нашего Собрания рассматривают возможность организации вывоза мусора по железной дороге на новый полигон твердых отходов в селе Кацикыт, но там свои определенные объемы и там будут принимать мусор только из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов", – заметил он.
Помимо того, что полигон переполнен, там часто образуются пожары. Возгорания тушат с помощью подсыпки очагов заранее приготовленной землей.
3 апреля 2023, 09:35
Гудаута
В вывозе мусора в Гудауте задействовано пять единиц техники – три вместимостью 17 кубов и два – восемь кубов, сказал директор Управления жилищно-коммунального хозяйства района Феликс Симсим.
"Вывоз мусора осуществляется три-четыре раза в день в зависимости от объемов. Также мы обслуживаем всю республиканскую трассу в нашем районе. В пик сезона нагрузка, конечно, увеличивается. Только в июле общий объем вывоза на полигон в Алахадзы составил 2381 куб", – отметил он.
То, что мусор приходится возить в соседний район примерно в 40 километрах от Гудауты, добавил Симсим, представляет большие неудобства и увеличивает расходы на топливо, а также содержание техники.
В плане стихийных свалок Гудаута не исключение. По его наблюдениям, каждую ночь места, где установлены контейнеры, обрастают крупногабаритным и строительным мусором. Такое происходит также в местах, где вообще нет контейнеров, как в черте города, так и на въезде в села вдоль республиканской трассы.
Гудаутские коммунальщики тоже склоняются к необходимости установки уличных камер видеонаблюдения в наиболее проблемных местах, но финансовой возможности у них на это пока нет, уточнил Симсим.
За вывоз мусора в районе исправно платят только юридические лица, отметил он. По установленным в 2015 году тарифам жители частного сектора платят 21 рубль в месяц с человека, жители квартир – 17 рублей с человека.
Не менее злободневной Феликс Симсим назвал проблему с бродячим скотом в Гудауте. Они ежедневно спускаются из сел в город, а работники ЖКХ вынуждены тратить свое время и силы на то, чтобы выгонять их за пределы городской черты.
Коммунальщики не раз закрывали животных в отведенных для этого местах до прихода хозяев, но и это не дало ожидаемых результатов. Владельцы просто не приходят за своим скотом, а содержать животных неделями дорого и нецелесообразно. Приходится их снова отпускать.
Сухумский район
Мусор из Сухума и Сухумского района свозится на полигон в селе Щащикуара, который уже несколько дней горит.
Ночью 19 августа по решению оперативного штаба на полигоне была приостановлена выгрузка мусора. Спецтехника стала скапливаться на въезде на свалку. Общая площадь возгорания к тому моменту уже составляла четыре гектара.
Пост из социальных сетей
Власти Галского района своими силами не справлялись с пожаром, и на помощь пришли пожарные МЧС, а также столичные коммунальные службы. К вечеру понедельника на полигоне вырыли дополнительные котлованы и стали запускать мусороуборочные машины.
ЖКХ Сухумского района уже были готовы собирать бытовые отходы в мусороуборочных машинах до открытия свалки. В запасе у них было всего несколько дней, так как складировать мусор им негде. До этого дело не дошло.
В беседе с корреспондентом Sputnik начальник ЖКХ Сухумского района Денис Чанба отметил, что объемы бытовых отходов увеличиваются с каждым годом.
"Главная проблема у нас – отдаленность свалки. Мы возим мусор на Галский полигон. Хотелось бы, конечно, чтобы поблизости все это было. От этого улучшилось бы и качество работы, и уменьшились бы расходы", – добавил он.
В наличии у жилищно-коммунального хозяйства Сухумского района на сегодня три единицы мусороуборочной техники вместимостью восемь и десять кубов. В конце октября или начале ноября ожидается пополнение парка еще на две машины, которые приобретены за счет бюджетных средств района.
В день каждый из мусороуборочных автомобилей делает по одному рейсу на полигон бытовых отходов в Галском районе. Каждый месяц на вывоз и содержание техники предусмотрено 442 тысячи рублей.
Население за вывоз мусора не платит, отметил Чанба. Согласно установленному тарифу на одного человека рассчитывается 15 рублей в месяц.
"Как и везде, у нас тоже существует проблема со стихийными свалками. Мы стараемся оперативно на это реагировать, как только сами обнаруживаем такие места или же поступает сигнал от жителей", – рассказал он.
В определенный период стало появляться много мусора на берегу реки Гумиста. По словам Чанба, после установки камер видеонаблюдения на въезде и выезде в этом месте ситуация улучшилась в разы.
Сухум
Уже 19 августа Сухум и Гал договорились о транспортировке и утилизации мусора на полигоне Щащикуара до конца 2024 года, до открытия нового полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района.
В летний период, как уточнили в МУП "Благоустройство", суточные объемы бытовых отходов в столице с 1200 кубометров возрастают до 1500.
19 августа, 16:39
По словам директора муниципального предприятия Саида Кур-ипа, в сезон приходится чаще освобождать мусорные баки.
"Есть районы, где по два-три раза в день приходится убирать мусор. Больше всего объемы мусора растут в местах расположения туристических объектов, гостиниц. Это и район Маяка, и центр, и Синоп", – пояснил он.
Всего в столице сейчас установлено 600 кубовых контейнеров для мусора. Но этого количества недостаточно, к тому же в некоторых местах есть необходимость в замене баков. Поэтому городские власти закупили дополнительно 220 евроконтейнеров. Их планируют установить в ближайшие дни.
Галский район
Полигон в селе Щащикуара, куда свозят мусор из Сухума и Сухумского района, по словам властей, уже не справляется.
"Ежедневно Сухум свозит в Галский район на свалку от 1200 до 1500 кубов мусора. Это огромное количество. Обслуживать свалку обязан Сухум по соглашению тогдашних глав администраций Галского района и Сухума, Темура Надарая и Адгура Харазия. Тогда свалку передали Сухуму, и Сухум должен ее обслуживать", – пояснил глава администрации Галского района Константин Пилия.
В середине августа свалка загорелась. На месте работают четыре пожарные машины, однако эффекта от этого мало. Близлежащие села и город окутал смог. По словам Пилия, проблема в районе серьезная, и без помощи республиканских властей не справиться.
Несмотря на то, что практически половина площади тлеет, полигон по-прежнему принимает мусор из Сухума и Сухумского района, а также из самого Гала.
Как рассказал первый заместитель главы администрации, начальник управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба, сам Гал вырабатывает небольшой объем мусора - в среднем 90 кубометров в сутки.
"Район у нас не курортный, и объем не меняется в зависимости от сезона. У нас внутри района проблема только с техникой. Весь район обслуживают всего три единицы техники – два контейнеровоза на 10 кубов и один мусоровоз на маленькие контейнеры. Большие мусоровозы как-то справляются, а маленький нет. Если он у нас ломается, то приходится практически вручную мусор из баков загружать на большие контейнеровозы. Это серьезная проблема. Каждый год мы этот вопрос ставим перед властями, и вот уже в следующем году обещают решить", – пояснил Адлейба.
В целом городе более 140 контейнеров объемом 0,75 куба и 47 десятикубовых контейнеров. Район нуждается в обновлении контейнеров. По словам начальника УГХ, необходимо еще порядка 50 маленьких и 20 больших баков для мусора.
Еще одна проблема – кадры. Зарплаты работников относительно невысокие – 18 тысяч рублей в месяц. При этом работа специфическая и сложная.
"Да, мы подняли зарплаты нашим сотрудникам, и в коммунальном отделе наши сотрудники получают больше всех. Это порядка 18 тысяч рублей. Но этих денег недостаточно. К примеру, на сезон орехов плантаторы предлагают 2000 рублей за полдня работы. То есть человек спокойно может за месяц 60 тысяч рублей заработать. А мы предлагаем 18 тысяч рублей, и человеку нужно с утра до вечера убирать мусор. Естественно желающих немного. Нам постоянно нужны люди", – отметил Адлейба и добавил, что при этом в УГХ с текучкой справляются.
Гулрыпшский район
Нет проблем с отходами в Гулрыпшском районе. Местные власти отмечают, что большого наплыва туристов не наблюдается, и потому объемы мусора увеличиваются несущественно.
"Районные службы убирают своевременно, проблем с этим нет. Проблема была с мусоровозами. Буквально на днях мы приобрели еще один мусоровоз", – уточнил замглавы администрации района Беслан Цвинария.
Очамчырский район
В Очамчырском районе ежедневный объем отходов в летний период составляет 240 кубометров. Это, как уточняет директор местного спецавтохозяйства Тимур Бадия, "на порядок меньше, чем зимой".
"Как и у всех, в летний период у нас количество мусора растет. Студенты приезжают, туристы приезжают. Соответственно объемы отходов растут. Проблем с вывозом мусора и мусоросвалкой нет. Проблема в кадрах, это специфическая отрасль, люди не идут", – пояснил он.
Всего по городу 166 кубовых контейнеров и 24 десятикубовых. Этого достаточно для обслуживания города. В Очамчыре есть собственный полигон, недалеко от самого города, в некогда жилом Девятом районе.
Ткуарчалский район
Как и в других районах, количество мусора летом растет и в Ткуарчалском районе. Здесь, по словам начальника ЖКХ Ткуарчалского района Резо Гопия, объем отходов увеличивается примерно на 30%, хотя район считается нетуристическим, но туристы сюда все же добираются.
"Каждый день мы вывозим 75 контейнеров объемом 1,1 куба. Мусор вывозится на городской полигон. Мы полигон подчищаем экскаватором, проблем нет. Все проблемы решаем в рабочем порядке", – отметил Гопия и добавил, что увеличение объемов мусора на работе ЖКХ не сказывается.
Жилищно-коммунальная служба Нового Афона не предоставила информацию по теме вывоза мусора.