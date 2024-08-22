https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/stantsii-gagra-i-kyalasur-budut-dorabatyvat-dlya-priema-turisticheskikh-poezdov-1052058672.html
Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов
Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов
Sputnik Абхазия
Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября. 22.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов, сказал в программе Sputnik "Турбаза" главный инженер АЖД Леонид Куруа.Куруа выразил уверенность, что решение этих вопросов увеличит количество гостей Абхазии, прибывающих на турпоездах.Он также напомнил, что в 2023 году состоялось прибытие полносоставного туристического поезда на станции "Гагра" и "Сухум". В этом году ожидается прием турпоезда "Рица", который совершит единственный рейс по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.Пассажиры этого поезда посетят основные достопримечательности как на территории России, так и Абхазии. В республике они смогут увидеть Голубое озеро, Рицу, Новоафонский монастырь и познакомятся с национальной кухней.По мнению Куруа, путешествие на туристических поездах обладает множеством преимуществ. Например, путешественники проживают в поездах, и им не нужно тратить деньги на гостиницы. Также они могут сами заранее выбирать экскурсионные маршруты, которые будут входить в стоимость билета.К тому же на поездах комфортнее. Туристам не приходится пешком переходить госграницу, добираться до места отдыха по дорогам общего пользования или же на самолетах. Абхазии также выгодно такое предоставление услуг. Количество туристов будет от этого только увеличиваться, а сама АЖД будет зарабатывать на выплатах за использование инфраструктуры компании.Созданное в прошлом году дочернее предприятие "АЖД-Тур" для лучшей организации досуга гостей подписало соглашение с "РЖД-Тур", что позволяет пассажирам туристических поездов и электропоезда "Ласточка" приобретать турпакеты в пути следования. В них входят экскурсии по Абхазии и ряд других услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/turisticheskiy-poezd-ritsa-sovershit-edinstvennyy-reys-v-godu-1051994026.html
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абхазия, железная дорога, абхазская железная дорога, россия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, железная дорога, абхазская железная дорога, россия, отдых в абхазии, туристы
Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов
Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов, сказал в программе Sputnik "Турбаза" главный инженер АЖД Леонид Куруа.
"Не секрет, что для приема туристического поезда изначально нужно подготовить инфраструктуру – стоянка поезда и все связанные с этим моменты. Это и наличие специальных путей отстоя, определенное обслуживание. С наличием всех этих моментов было принято решение по запуску этих туристических поездов", – подчеркнул он.
Куруа выразил уверенность, что решение этих вопросов увеличит количество гостей Абхазии, прибывающих на турпоездах.
Он также напомнил, что в 2023 году состоялось прибытие полносоставного туристического поезда на станции "Гагра" и "Сухум". В этом году ожидается прием турпоезда "Рица", который совершит единственный рейс по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.
Пассажиры этого поезда посетят основные достопримечательности как на территории России, так и Абхазии. В республике они смогут увидеть Голубое озеро, Рицу, Новоафонский монастырь и познакомятся с национальной кухней.
По мнению Куруа, путешествие на туристических поездах обладает множеством преимуществ. Например, путешественники проживают в поездах, и им не нужно тратить деньги на гостиницы. Также они могут сами заранее выбирать экскурсионные маршруты, которые будут входить в стоимость билета.
К тому же на поездах комфортнее. Туристам не приходится пешком переходить госграницу, добираться до места отдыха по дорогам общего пользования или же на самолетах.
Абхазии также выгодно такое предоставление услуг. Количество туристов будет от этого только увеличиваться, а сама АЖД будет зарабатывать на выплатах за использование инфраструктуры компании.
"Каждый туристический или пассажирский поезд платит определенную "мзду" за использование инфраструктуры Абхазской железной дороги. С каждого поезда. Это все рассчитано. Есть установленные с коэффициентами платы", – сказал Куруа.
Созданное в прошлом году дочернее предприятие "АЖД-Тур" для лучшей организации досуга гостей подписало соглашение с "РЖД-Тур", что позволяет пассажирам туристических поездов и электропоезда "Ласточка" приобретать турпакеты в пути следования. В них входят экскурсии по Абхазии и ряд других услуг.