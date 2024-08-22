https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/stantsii-gagra-i-kyalasur-budut-dorabatyvat-dlya-priema-turisticheskikh-poezdov-1052058672.html

Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов

Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов

Sputnik Абхазия

Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября. 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T11:43+0300

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Станции "Гагра" и "Кяласур" будут дорабатывать для приема туристических поездов, сказал в программе Sputnik "Турбаза" главный инженер АЖД Леонид Куруа.Куруа выразил уверенность, что решение этих вопросов увеличит количество гостей Абхазии, прибывающих на турпоездах.Он также напомнил, что в 2023 году состоялось прибытие полносоставного туристического поезда на станции "Гагра" и "Сухум". В этом году ожидается прием турпоезда "Рица", который совершит единственный рейс по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.Пассажиры этого поезда посетят основные достопримечательности как на территории России, так и Абхазии. В республике они смогут увидеть Голубое озеро, Рицу, Новоафонский монастырь и познакомятся с национальной кухней.По мнению Куруа, путешествие на туристических поездах обладает множеством преимуществ. Например, путешественники проживают в поездах, и им не нужно тратить деньги на гостиницы. Также они могут сами заранее выбирать экскурсионные маршруты, которые будут входить в стоимость билета.К тому же на поездах комфортнее. Туристам не приходится пешком переходить госграницу, добираться до места отдыха по дорогам общего пользования или же на самолетах. Абхазии также выгодно такое предоставление услуг. Количество туристов будет от этого только увеличиваться, а сама АЖД будет зарабатывать на выплатах за использование инфраструктуры компании.Созданное в прошлом году дочернее предприятие "АЖД-Тур" для лучшей организации досуга гостей подписало соглашение с "РЖД-Тур", что позволяет пассажирам туристических поездов и электропоезда "Ласточка" приобретать турпакеты в пути следования. В них входят экскурсии по Абхазии и ряд других услуг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/turisticheskiy-poezd-ritsa-sovershit-edinstvennyy-reys-v-godu-1051994026.html

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