https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/vyshel-nomer-gazety-ekho-abkhazii-posvyaschennyy-vitaliyu-shariya-1052058887.html

Вышел номер газеты "Эхо Абхазии", посвященный ее главреду Виталию Шария

Вышел номер газеты "Эхо Абхазии", посвященный ее главреду Виталию Шария

Sputnik Абхазия

Журналист, писатель, публицист, член Союза журналистов Абхазии Виталий Шария ушел из жизни 14 июля в возрасте 72 лет. 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T09:00+0300

2024-08-22T09:00+0300

2024-08-22T10:23+0300

абхазия

в абхазии

журналистика

виталий шария

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В сороковой день после смерти журналиста Виталия Шария вышел номер газеты "Эхо Абхазии", посвященный его памяти, рассказал Sputnik председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.В дни, когда республика прощалась с журналистом, все местные редакции готовили памятные материалы о коллеге. Руслану Хашиг пришла мысль собрать публикации и выпустить отдельный номер печатного издания.В газетный номер вошли публикации, связанные с юбилейными датами, которые касаются "Эхо Абхазии" и самого Виталия Шария."Мы остановились на публикациях СМИ Абхазии и нескольких материалах, которые, на наш взгляд, раскрывают опыт Виталия Шария, которые касаются его 70-летия и 30-летия газеты "Эхо Абхазии". Оказалось, что многие материалы были опубликованы в редакции Sputnik Абхазия, это дает нам возможность посмотреть, какой многогранной была журналистика Виталия Шария", – добавил председатель Союза журналистов.Этот номер газеты будет очень интересен студентам-журналистам Абхазского государственного университета. Специальный выпуск раздадут в библиотеки страны, сообщил Хашиг."В связи с прекращением финансирования негосударственных СМИ, газета "Эхо Абхазии" в этом году не выходила. Мы обратились в "Апснымедиа" и в типографию газеты "Республика Абхазия", они безвозмездно оказали поддержку, начиная от верстки и подготовки всего номера, и напечатали, мы им благодарны за такую журналистскую солидарность", – сказал он.Виталий Шария окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. С 1975 года работал корреспондентом, завотделом газеты "Советская Абхазия", в 1984 году некоторое время – литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии.В 1994 году Шария основал газету "Эхо Абхазии" и 30 лет был ее бессменным главным редактором.Виталий Шария – автор историко-публицистической книги "Абхазская трагедия". Статьи и очерки, рассказы и повести журналиста печатались в российских и абхазских периодических изданиях. Некоторые его рассказы были переведены на армянский и осетинский, издавались в Ереване и Цхинвале.Сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии" в 2017 году был удостоен почетного диплома в номинации "проза" Международной премии имени Фазиля Искандера, а в четвертом сезоне Искандеровской премии в 2020 году он стал ее лауреатом, победив в номинации "Дерево детства" с научно-фантастическим рассказом "Машинка времени".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/khashig-o-shariya-odin-iz-generalov-informatsionnoy-voyny--1051727473.html

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абхазия, журналистика, виталий шария