https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/dzhindzholiya-rasskazal-o-situatsii-s-defitsitom-elektrichestva-v-abkhazii-1052079834.html

Джинджолия рассказал о ситуации с дефицитом электричества в Абхазии

Джинджолия рассказал о ситуации с дефицитом электричества в Абхазии

Sputnik Абхазия

Из-за ветхости энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период в Абхазии возникает дефицит электричества, из-за чего в стране вводят веерные отключения. 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T22:42+0300

2024-08-23T22:42+0300

2024-08-23T22:42+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Энергодефицит в Абхазии в 2024 году может составить около 200 миллионов кВт·ч, сказал в интервью "Абхазскому телевидению" генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Джинджолия отметил, что жители республики начали экономить электричество, уже потреблено на 85 миллионов кВт·ч меньше, чем в прошлом году. Это не покроет дефицит, но поможет его сократить. Итоговая цифра будет зависеть от дождей и уровня воды в Джварском водохранилище. Уровень воды в Джварском водохранилище сейчас ниже, чем в это же время в 2023 году, По его словам, причиной стали авария на плотине и возгорание на трансформаторе ИнгурГЭС. Для того, чтобы сохранить уровень воды, руководство станции приняло решение сократить выработку электричества. При этом абхазская сторона получит свои 40-42% от общей годовой выработки, подчеркнул Джинджолия.Он добавил, что линия 220 кВ, питающая всю Абхазию, не выдержит прироста нагрузок и вопрос строительства второй параллельной линии остро стоит. "Само мероприятие дорогостоящее. Только проектные дела займут порядка года, и года полтора-два нужно будет потратить на реализацию этого проекта", — сказал Тимур Джинджолия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/chernomorenergo-provedet-polnomasshtabnoe-obnovlenie-podstantsii-tkuarchal-gres-1051991730.html

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