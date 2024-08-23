https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/izdannye-v-abkhazii-uchebniki-nachal-vydavat-minpros-1052075951.html

Изданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос

Изданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос

Sputnik Абхазия

В число изданий входят набор для дошколят "Аҟәыбҷа", пособия для учителей подготовительных классов. 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T14:32+0300

2024-08-23T14:32+0300

2024-08-23T14:32+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии нового учебного года Министерство просвещения Абхазии начало выдавать районным отделам образования книги, изданные в республике.Он отметил, что перед началом учебного года всегда наблюдаются сложности с учебниками. В связи с этим обеспечение школ новыми книгами станет хорошим подспорьем для родителей"Мы понимаем, что потребность в учебниках еще не решена, но мы надеемся, что этот вопрос будет снят", - подчеркнул Кутелия.По его словам, Министерство просвещения республики ведет переговоры с коллегами из Минпросвещения России о том, чтобы решить проблему нехватки учебников в Абхазии,

https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/podderzhat-i-napravit-kak-detyam-iz-maloimuschikh-semey-pomogayut-gotovitsya-k-shkole-1051967260.html

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