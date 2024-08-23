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https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/izdannye-v-abkhazii-uchebniki-nachal-vydavat-minpros-1052075951.html
Изданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос
Изданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос
Sputnik Абхазия
В число изданий входят набор для дошколят "Аҟәыбҷа", пособия для учителей подготовительных классов. 23.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-23T14:32+0300
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии нового учебного года Министерство просвещения Абхазии начало выдавать районным отделам образования книги, изданные в республике.Он отметил, что перед началом учебного года всегда наблюдаются сложности с учебниками. В связи с этим обеспечение школ новыми книгами станет хорошим подспорьем для родителей"Мы понимаем, что потребность в учебниках еще не решена, но мы надеемся, что этот вопрос будет снят", - подчеркнул Кутелия.По его словам, Министерство просвещения республики ведет переговоры с коллегами из Минпросвещения России о том, чтобы решить проблему нехватки учебников в Абхазии,
https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/podderzhat-i-napravit-kak-detyam-iz-maloimuschikh-semey-pomogayut-gotovitsya-k-shkole-1051967260.html
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абхазия, новости

Изданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос

14:32 23.08.2024
© Sputnik / Акоп КущянИзданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос
Изданные в Абхазии учебники начал выдавать Минпрос - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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В число изданий входят набор для дошколят "Аҟәыбҷа", пособия для учителей подготовительных классов.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии нового учебного года Министерство просвещения Абхазии начало выдавать районным отделам образования книги, изданные в республике.
"В этом году будет выдано более 15 тысяч учебников. Впервые выдается комплект "Аҟәыбҷа" в который входят азбука, сказки, альбом и многое другое. Для учителей подготовительных классов будут выданы пособия", - сказал начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.
Он отметил, что перед началом учебного года всегда наблюдаются сложности с учебниками. В связи с этим обеспечение школ новыми книгами станет хорошим подспорьем для родителей
"Мы понимаем, что потребность в учебниках еще не решена, но мы надеемся, что этот вопрос будет снят", - подчеркнул Кутелия.
По его словам, Министерство просвещения республики ведет переговоры с коллегами из Минпросвещения России о том, чтобы решить проблему нехватки учебников в Абхазии,
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