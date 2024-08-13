https://sputnik-abkhazia.ru/20240813/podderzhat-i-napravit-kak-detyam-iz-maloimuschikh-semey-pomogayut-gotovitsya-k-shkole-1051967260.html

Поддержать и направить: как детям из малоимущих семей помогают готовиться к школе

Поддержать и направить: как детям из малоимущих семей помогают готовиться к школе

Sputnik Абхазия

Сложности в подготовке к новому учебному году и то, как в Абхазии помогают социально уязвимым семьям, обсудили в студии радио Sputnik. 13.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-13T09:00+0300

2024-08-13T09:00+0300

2024-08-13T10:31+0300

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Средства на реализацию двух социальных проектов ежегодно закладываются в бюджет Минпросвещения Абхазии, рассказала в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия.Она уточнила, что речь идет о приобретении школьной формы и недостающих учебников для детей из многодетных или малоимущих семей. "Сейчас мы ждем переизданные учебники, которых не хватало в прошлом году. Мы постараемся решить эти проблемы. Это касается и истории Абхазии, учебников по абхазскому языку и литературе, которые какой-то промежуток времени не переиздавались", – уточнила она.Необходимое количество комплектов школьной формы выделяется в соответствии с заявками районных отделов образования, добавила Кварчелия.По ее словам, на полном государственном обеспечении также находятся четыре лицея-интерната, где обучаются около 800 детей. Им также покупают форму за счет бюджетных средств.Подобная поддержка важна для социально уязвимых слоев населения, так как подготовить ребенка в школу – задача не из дешевых, особенно с учетом нынешних цен на товары и услуги, уверена зампред службы социальной поддержки детей и семей Алина Базба.Базба отметила, что потребности социально уязвимых семей зачастую заключаются не только в школьной форме. В связи с этим приходится расставлять приоритеты, обращая внимание на финансовое положение каждой отдельно взятой семьи и точечно оказывать помощь. В подобных случаях средства выделяются из резервного фонда президента и Кабинета министров, из районных бюджетов.Она также подчеркнула, что социально уязвимые семьи проживают во всех городах и районах страны. Их список ежегодно обновляется совместно с районными отделами образования."Ситуация может меняться изо дня в день, и наша задача – никого не упустить. Проблемы абсолютно разные в каждой семье. К нам обращаются разные люди, но мы материально никому не помогаем. Видя ситуацию, мы понимаем, куда их можно перенаправить и кто и какую помощь может им оказать", – объяснила Базба.По ее наблюдениям, иногда в соцслужбы обращаются люди, неверно оценивающие свое положение, например, называя свою ситуацию критической, они могут не осознавать, что она не настолько плоха, как в других семьях. Нередко соцслужбы пытаются помочь взрослым в таких семьях найти себе работу, "дать удочку" для возможности самообеспечения."Мы не хотим, чтобы у нас появлялось иждивенческое поколение. Напротив, мы хотим, чтобы семьи могли самостоятельно выходить из ситуации, но при этом под контролем государства. Это такая взаимная работа семьи и государства", – сказала Алина Базба.К решению многих проблем, в том числе по подготовке к новому учебному году подключаются благотворительные фонды Абхазии. Среди них фонд "Киараз", который уже восьмой год подряд организовывает акция "Счастливое 1 сентября".Как рассказала сотрудник фонда Кристина Лакоя, акция была запущена 1 августа, но сборы пока слабые."Для начала нужно собрать определенную сумму, чтобы закупить канцелярские товары, и уже ближе к 1 сентября мы начнем их раздавать. На данный момент сбор немного затруднен. Мало людей откликается, и пока не совсем все гладко проходит", – уточнила она.Лакоя выразила надежду на то, что жители республики станут более активно принимать участие в акции, и к началу учебного года удастся перекрыть потребности нуждающихся в помощи семей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/takie-obstoyatelstva-o-pomoschi-maloobespechennym-semyam-v-podgotovke-detey-k-shkole-1051961673.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/mechty-sbyvayutsya-ashana-i-kiaraz-podveli-itogi-aktsii-ashanala-1049632917.html

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