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Прогноз погоды в Абхазии на субботу и воскресенье, 24 и 25 августа
Прогноз погоды в Абхазии на субботу и воскресенье, 24 и 25 августа
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Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 23.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-23T19:51+0300
2024-08-23T19:51+0300
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. В выходные дни ,24 и 25 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, в субботу временами ожидается дождь разной интенсивности, в воскресенье к концу дня ожидаются кратковременные осадки с грозой.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на субботу и воскресенье, 24 и 25 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. В выходные дни ,24 и 25 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, в субботу временами ожидается дождь разной интенсивности, в воскресенье к концу дня ожидаются кратковременные осадки с грозой.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.